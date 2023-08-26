مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

لقي شخصان مصرعهما وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية - مطروح.

وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما الي مستشفى رأس الحكمة.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وهم:

- وليد ممدوح جمعة 28 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف،

- أحمد عويضة عمر 47 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،

- محمد عبدالمحسن محمد 37 سنة مصاب بكدمة شديدة ف الصدر وسحجات،

- مصطفى محمود شحاته 19 سنة مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج،

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- محمد سيد كامل 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات وكدمات بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. والتحفظ علي الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتقدم "فيتو" 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.