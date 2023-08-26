الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى القادم بأكتوبر، تمهيدا لسماع أقوالهم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى القادم من طريق الواحات اتجاه بنها، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق وإصابة 5 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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شاب ينهي حياته في كرداسة بطلق ناري

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلقة نارية في رأسه داخل منزله في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهى حياته بطلقة نارية في الرأس، لمروره بأزمة نفسية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.

واستدعت النيابة أسرة الشاب للاستماع لأقوالها، وقالت أسرته خلال التحقيقات، أن الشاب جمال كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولم نتوقع أنه سيقوم بإنهاء حياته بتلك الطريقة.

واستكملت: سمعنا صوت طلقات نيران، وفوجئنا به أنهى حياته (بطبنجة) بطلقة في رأسه، أدت إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحد في ذلك.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.