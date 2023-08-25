الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين

الجولة العالمية
الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية،فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية  العلمين 2023، والمؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023 بقطر، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

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حضر الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية  العلمين 2023 كلا من الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

 

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالضيوف في مصر ومدينة العلمين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطوير ونهضة كبيرة في مصر بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة، وهو الأمر الذي وضع مدينة العلمين في مصاف المناطق السياحية وقبلة الزائرين.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

وأضاف وزير الرياضة أن استغلال إمكانيات الدولة المصرية في السياحة الرياضية وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وهو الأمر الذي يعمل على جذب السياح وزيادة أعدادهم في مصر.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

 

واختتم وزير الرياضة كلمته بالترحيب بالسادة الضيوف في مصر متمنيا لهم التوفيق خلال منافسات البطولة، خاصة وان هذه البطولة مؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023، حيث سيتأهل للجولة النهائية الفريق الاصل على اكبر عدد من النقاط في كل جولة من الجولات العالمية حيث يتم تجميع النقاط للتأهل.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

ويشارك في البطولة 46 فريق من مختلف دول العالم، "25 فريق للرجال، 21 فريق للسيدات" حيث يزيد عدد المشاركين اكثر من 92 مشارك ومشاركة.

 

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، براور فلوريان  مسئول معرض فيبو "FiBo" بألمانيا والتي تعد أكبر شركة بأوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية، حيث تناول اللقاء إمكانية التعاون بين اسبورت إكسبو بمصر ومسئولي معرض فيبو.

 

وزير الشباب والرياضة يناقش استعداد معرض سبورتس إكسبو

ورحب وزير الشباب والرياضة بمسئولي المعرض الألماني  خلال الاتصال، مضيفا إلى رغبتهم في التواجد بالشرق الأوسط وبخاصة مصر وذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث في تنظيم مصر لمعرض إكسبو بنسخته الأولى والذي لاقى تفاعلا كبيرا من العديد من الشركات والأندية والمستثمرين فى المجال الرياضي للمشاركة فى النسخة الثانية والتى من المقرر تنفيذها في مصر في فبراير 2024 المقبل.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو  للمعارض الرياضية الدولية، فيتو 

ولفت وزير الرياضة أنه من المتوقع مشاركة 200 مشارك في النسخة الثانية من سبورتس إكسبو ما بين أندية رياضية وشركات ومستثمرين فى المجال الرياضى والعديد اصحاب التوكيلات والأكاديميات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو  للمعارض الرياضية الدولية، فيتو 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المعرض سيقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة ومنها تنفيذ أكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية بجانب تنفيذ أول " sport fashion show" بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض لتصل إلى ضعف النسخة الماضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه سوف يتم دعوة جميع الوزراء الشباب والرياضة العرب وكافة الهيئات العربية الرياضية الى المعرض بنسخته الثانية بالإضافة إلى عقد مؤتمر عربي أفريقي على هامش الفعاليات لبحث المستجدات على الساحة الرياضية العربية والافريقية مشيرا إلى أن النسخة الثانية من اسبورت اكسبو سيكون  مهرجان الرياضة الأول والأكبر بالشرق الأوسط.

يذكر أن مؤتمر ومعرض "Sports Expo Egypt 2023" والذي نظم فى مصر  بنسخته الأولى في فبراير الماضي قد شهد مشاركة عربية وإفريقية وتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة خلال أيام المعرض، كما ضم مجالات عديدة تنوعت ما بين عرض الأجهزة الرياضية المختلفة، ومستلزمات الملاعب بأنواعها، والمكملات الغذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مهرجان العلمين كرة الطائرة الشاطئية

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