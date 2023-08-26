السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هاني شاكر ينشر صورا من بروفات حفله بمهرجان القلعة غدا

هاني شاكر،فيتو
هاني شاكر،فيتو

نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صور من بروفات حفله في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ٣١ المقرر إقامته غدا الأحد.

وومن المقرر أن يقدم هاني شاكر باقة من أجمل أغنياته، كما سيشارك جمهوره أغاني من الألبوم الجديد.

و قال الفنان هاني شاكر، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

Advertisements

مهرجان القلعة

وتابع أمير الغناء العربي في تصريحات تليفزيونية: نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

وأضاف هاني شاكر، أنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

حفل هاني شاكر فى القلعة

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، ويضم 45 حفلا متنوعا.

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القلعة للموسيقى والغناء القلعة للموسيقى الفنان هاني شاكر امير الغناء العربي هاني شاكر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفلات دار الاوبرا

مواد متعلقة

هاني شاكر: مهرجان القلعة عريق ويقدم فن لجميع الطبقات

تراجع أعداد الجمهور بثاني ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، اعرف السر

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

شراقي يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار الحوادث اليوم.. القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد.. وسيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

حورية: أنا نمبر وان ومش بتضايق لما حد يقول عليا رقاصة (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، موعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية