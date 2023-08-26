هاني شاكر ينشر صورا من بروفات حفله بمهرجان القلعة غدا

نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صور من بروفات حفله في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ٣١ المقرر إقامته غدا الأحد.

وومن المقرر أن يقدم هاني شاكر باقة من أجمل أغنياته، كما سيشارك جمهوره أغاني من الألبوم الجديد.

و قال الفنان هاني شاكر، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

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مهرجان القلعة

وتابع أمير الغناء العربي في تصريحات تليفزيونية: نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

وأضاف هاني شاكر، أنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

حفل هاني شاكر فى القلعة

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، ويضم 45 حفلا متنوعا.