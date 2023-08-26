السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رقصات غجرية مميزة ومقطوعات من عالم آخر بمسرح محكى القلعة (فيديو وصور)

محكي القلعة..فيتو
محكي القلعة..فيتو

برقصات غجرية استثنائية ومقطوعات موسيقية غربية مميزة بدأت فقرة أوركسترا القاهرة السيمفوني بتوقيع الميتزوسوبرانو أمينة خيرت على مسرح محكى القلعة ضمن ثاني ليالي حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

وقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين.

والتي منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

فيما يُحيي الفاصل الثاني من حفلة اليوم السبت أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة وسط البلد.. 

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مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كل من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، ويضم 45 حفلا متنوعا.

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