حبس مسجل خطر قتل عاملا في الدقهلية 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر قتل عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه في الدقهلية.

كشف ملابسات مقتل عامل في الدقهلية



تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مقيم بدائرة المركز "مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله.

وبالإنتقال وسؤال شقيقه مزارع قرر أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد أحد الأشخاص"لا يعلمه" ولدى إستبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.