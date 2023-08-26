السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هاني شاكر: مهرجان القلعة عريق ويقدم فن لجميع الطبقات

هاني شاكر. فيتو
هاني شاكر. فيتو

قال الفنان هاني شاكر، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

مهرجان القلعة

وتابع أمير الغناء العربي في تصريحات تليفزيونية: نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

Advertisements

وأضاف هاني شاكر، أنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

حفل هاني شاكر فى القلعة

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيها، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما، ويضم 45 حفلا متنوعا.

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأوبرا المصرية القلعة للموسيقى والغناء القلعة للموسيقى الفنان هاني شاكر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هاني شاكر جمهور مهرجان القلعة حفلات دار الاوبرا حفل هاني شاكر حفلات دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقى

مواد متعلقة

تراجع أعداد الجمهور بثاني ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، اعرف السر

هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "مروق" (فيديو)

الأكثر قراءة

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا

يمنح تكليف وزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

تضارب المواعيد يجبر الكاف على تأجيل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت 26 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

المزيد
الجريدة الرسمية