يؤدي إلى الانتحار، أهم أعراض مرض اضطراب ثنائي القطب وطرق العلاج (فيديو)

مرض اضطراب ثنائي القطب، من الأمراض النفسية التى تصيب العديد من الأشخاص بنوبات اكتئاب أو حركة شديدة بأوقات عشوائية بدون معرفة السبب خلف هذه الحالة النفسية التي يتعرضون لها، ولا يدرك المريض المصاب بمرض ثنائي القطب أن أحد أهم هذه الأسباب قد يكون بسبب الإصابة باضطراب ثنائي القطب وليس مجرد اكتئاب عابر.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بمرض اضطراب ثنائي القطب، ومضاعفاته وطرق علاجه، وأسباب الإصابة به.

اضطراب ثنائي القطب

قال الدكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس إن اضطراب ثنائي القطب يعد واحدا من الأمراض الجسيمة بالطب النفسي، معرفًا ثنائي القطب بأنه واحد من الاضطرابات التي تصيب الحالة المزاجية للشخص.

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واكد الطبيب النفسي أن ثنائي القطب يتميز بأن له قطبي اكتئابي وابتهاجي أو هوسي، مشيرًا إلى أن النوعين عكس بعضهما البعض تمامًا سواء في الأعراض او المضاعفات.

الفرق بين ثنائي القطب الاكتئابي والهوسي

وأوضح الدكتور هشام أن اضطراب ثنائي القطب الاكتئابي هو نفس الاكتئاب العادي، ولكن اشد حدة من حيث تأثيره على المريض، فيصيب الإنسان بأعراض مزاجية سوداوية وأفكار سلبية، بالإضافة إلى عدم قدرته على فعل بعض الأشياء الحياتية العادية بجانب فقدان الشغف والمتعة.

ونوه الطبيب النفسي أن اضطراب ثنائي القطب الابتهاجي يعد العكس تمامًا، حيث يشعر المريض بنشاط زائد في الدوائر العصبية وعدم القدرة على التحكم في انفعالاته كما لا يستطيع التوقف عن الكلام او عن الحركة هذا بالإضافة إلى الإحساس شديد بالعظمة وعدم القدرة على تحمل اي احباطات فيصاب بنوبات من العنف والغضب نتيجة أقل تعليق سلبي.

وأكد أستاذ الطب النفسي ان اضطراب ثنائي القطب ليس منتشرًا بشكل واسع مثل الاكتئاب او الوسواس القهري أو القلق ولكنه قوي التأثير بدرجات مرعبة، مضيفًا أن من يصاب به يجب عليه الدخول إلى المشفي في أغلب الحالات للتحكم بنوبات الغضب اأو الحركة او الانفعالات الخارجة عن إرادته.

مضاعفات ثنائي القطب

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أنه إذا لم يتم التحكم بثنائي القطب قد يؤدي إلى خطورة علي المريض والمحيطين به من أفراد الأسرة او الأصدقاء المحيطين به.

وأوضح أن اضطراب ثنائي القطب الابتهاجي ينشأ نتيجة خلل في الساعة البيولوجية للجسم فيبدأ نوم الشخص ثم يصبح قليل بدرجات ملحوظة مصحوب بنشاط زائد عن الحد الطبيعي وإحساس بالعظمة المبالغ فيها، مؤكدًا أن بعض المرضي يكون لديهم ولع بالصرف الزائد ليسبب لهم الإفلاس في النهاية.

أما اضطراب ثنائي القطب الاكتئابي فهو اكتئاب جسيم قد يؤدي إلى الانتحار.

علاج ثنائي القطب

وأكد أستاذ الطب النفسي أن التدخل السريع والحجز السريع بالمستشفى، هو الحل الأمثل لتشخيص وعلاج مثل هذا الاضطراب، مضيفًا أن العلاج الخاص باضطراب ثنائي القطب فعال ويتحكم في النوبات مثل التحكم في الضغط والسكر بالأمراض العضوية.