أعراض الغدة الدرقية النشطة والأسباب وطرق العلاج

أعراض الغدة الدرقية النشطة، كلما تمت ملاحظتها مبكرا، كلما أمكن علاج الحالة بشكل أسرع، وفرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، والتي تتسبب في ظهور العديد من الأعراض المرضية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن الغدة الدرقية هي عضو مهم في نظام الغدد الصماء. يقع في الجزء الأمامي من الرقبة أعلى مكان التقاء عظام الترقوة مباشرةً. تصنع الغدة الهرمونات التي تتحكم في الطريقة التي تستخدم بها كل خلية في الجسم الطاقة. وتسمى هذه العملية التمثيل الغذائي.

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وأضاف الدكتور محمد، أن فرط نشاط الغدة الدرقية، من المشاكل الصحية التي يصاب بها البعض، والتي يمكن اكتشافها من خلال الأعراض، ثم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة، والحصول على العلاج المطلوب.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

نشاط الغدة الدرقية

وأشار الدكتور محمد، إلى أن أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية، عديدة، فعناك العديد من الأمراض والحالات، التي يمكن أن تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي يستعرضها في السطور التالية:

مرض جريفز (السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية)

التهاب في الغدة الدرقية بسبب الالتهابات الفيروسية أو بعض الأدوية أو بعد الحمل.

تناول الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

نمو غير سرطاني في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية.

بعض أورام الخصية أو المبيضين.



أعراض الغدة الدرقية النشطة

اعراض الغدة الدرقية النشطة

وعن أعراض الغدة الدرقية النشطة، أكد الدكتور محمد، أنها عديدة، ويمكن ملاحظتها، ويستعرضها في السطور التالية

القلق

صعوبة في التركيز

التعب

حركات الأمعاء المتكررة

تضخم الغدة الدرقية بشكل واضح

تساقط الشعر

هزة اليد

عدم تحمل الحرارة

زيادة الشهية

زيادة التعرق

عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء

تغيرات في الأظافر (سمك أو تقشر)

العصبية

قصف أو تسارع ضربات القلب (الخفقان)

الأرق

مشاكل النوم

فقدان الوزن (أو زيادة الوزن في بعض الحالات)

وهناك أعراض أكثر شدة وتطورا، ويمكن ملاحظتها بكل سهولة، والتي يستعرضها في السطور التالية.

تضخم الثدي عند الرجال

رطوبة الجلد

الإسهال

الشعور بالإغماء عند رفع يديك

ضغط دم مرتفع دائما

حكة أو تهيج العيون

حكة في الجلد

القيء والغثيان

جحوظ العين

إحمرار الجلد

طفح جلدي على السيقان

ضعف الوركين والكتفين.

الفحوصات المطلوبة

وبالنسبة للفحوصات المطلوبة، للتأكد من الاصابة، أوضح الدكتور محمد، أنها كالتالي:

إجراء اختبارات الدم لقياس هرمونات الغدة الدرقية TSH وT3 وT4.

يفضل كذلك إجراء الفحوصات التالية:

مستويات الكوليسترول

الجلوكوز

اختبارات الغدة الدرقية المتخصصة مثل الأجسام المضادة لمستقبلات الغدة الدرقية (TRAb) أو الجلوبيولين المناعي المحفز للغدة الدرقية (TSI)

قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات تصوير الغدة الدرقية، بما في ذلك:

امتصاص اليود المشع والمسح الضوئي

الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية.

علاج الغدة الدرقية النشطة

أوضح الدكتور محمد، أن العلاج يعتمد على سبب وشدة الأعراض، وإن كان عادة ما يتم علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

الأدوية المضادة للغدة الدرقية؛ التي تقلل أو تمنع تأثيرات هرمون الغدة الدرقية الإضافي

اليود المشع لتدمير الغدة الدرقية ووقف الإنتاج الزائد للهرمونات

عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية.

وإذا تمت إزالة الغدة الدرقية، عن طريق الجراحة أو تدميرها باليود المشع، فيجب تناول حبوب استبدال هرمون الغدة الدرقية لبقية الحياة.

كذلك يمكن وصف أدوية لعلاج أعراض الغدة الدرقية النشطة، مثل سرعة ضربات القلب والرعشة والتعرق والقلق.