السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

حريق سوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى الدقى

حريق سوبر ماركت تابع
حريق سوبر ماركت تابع لوزارة التموين،فيتو

نشب حريق فى سوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى الدقى وانتقلت قوات الحماية المدنية التى حاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى العقارات المجاورة. 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بسوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى شارع السد العالى بدائرة قسم شرطة الدقى وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق.

 

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حريق فى سوبر ماركت وزارة التموين حريق الدقى

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