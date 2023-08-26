السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اغتيال أم حادث تحطم عابر؟ مضيفة طائرة قائد فاجنر تكشف اللغز

مضيفة طائرة زعيم
مضيفة طائرة زعيم فاجنر، فيتو

منذ مساء الأربعاء الماضي تعددت الروايات حول سبب تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين ومساعده دميتري أوتكين وسط تكهنات بأن الحادث ليس بالعابر بل إنه مخطط له والمقصود منه تصفية زعيم مجموعة فاجنر ومساعده والذي يعتبر مصرعهما بمنزلة انتهاء المجموعة التي قادت انقلابًا فاشلًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادات الجيش في يونيو الماضي.

 

سبب تحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر

ومنذ إعلان مصرع زعيم مجموعة فاجنر انهالت الاتهامات على السلطات الروسية بالوقوف وراء هذا الحادث فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول تصفية يفجيني بريجوجين، خاصة أن زعيم فاجنر ساهم في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير ونجح في احتلال مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية وضمها للسيادة الروسية.

 

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صورة تكشف تفاصيل الرحلة الأخيرة لزعيم فاجنر

وبحسب تقارير اخبارية أن مضيفة الطيران الوحيدة على متن الرحلة كريستينا راسبوبوفا نشرت على حسابها  على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  صورة لوجبتها الأخيرة قبل صعود الطائرة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المضيفة أبلغت أفراد عائلتها بأن الطائرة تأخرت بسبب "فحص فني وإصلاحات لم يكشف عنها".

 

ولم يكن  بريغوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير 135"، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده والمضيفة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورج عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

تحقيقات أمنية روسية لكشف لغز تحطم الطائرة في الجو

ذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس الماضي، أن السلطات الأمنية تحقق في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت مساء الأربعاء وكان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.

 

وأشارت مصادر محلية إلى أنه "يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة، وسط محدودية دائرة الأشخاص الذين كان يمكنهم تثبيتها".

 

وأوضحت المصادر: "لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح"، مبرزة أن هناك "فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة".


وقالت إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة".


وتابعت: "نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ".

زعيم فاجنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، في بيان صادر عنها، أمس الجمعة، أنه سيتم التحقيق بدقة في جميع الروايات المحتملة لتحطم طائرة رئيس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو.


العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريجوجين 

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيانها، أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين، مشيرة إلى أن عملية الفحص جارية، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات الحادث.

 

وأكدت اللجنة أنه خلال التحقيقات الأولية تم العثور على 10 جثث ويتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.

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