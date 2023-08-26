خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

قائد فاجنر، أثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين إثر تحطم طائرته في سماء موسكو.

وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية عن خليفة يفجيني بريجوجين، إلا أن اسم "أندرية تروشيف برز بشدة.

كان تروشيف حاضرا منذ تأسيس مجموعة فاجنر، وظهر قبل سنوات ضمن 4 جنرالات سابقين مع الرئيس الروسي في صورة لم يغب عنها سوى يفجيني بريجوجين.

الرئيس التنفيذي لمجموعة فاجنر الروسية

وغاب بريجوجين عن تلك الصورة الملتقطة في عام 2016، لكن حضر من بين الجنرالات السابقين أندريه تروشيف، والذي تقلد مهمة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في منصب أشبه برئيس الأركان.

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وقفز اسم أندريه تروشيف للواجهة منذ محاولة التمرد الفاشلة التي قادها بريجوجين في يونيو الماضي.

وأندريه تروشيف، أو "الرأس الرمادي" كما يعنيه اسمه الحركي "Sedoy"، كان الاسم الذي تقول مصادر روسية إن بوتين أعلم قادة فاجنر في اجتماع ما بعد محاولة التمرد بنيته تسميته على رأس المجموعة.

ووفق التقارير، أكد بوتين أن تغيير قائد المجموعة لن يفرض أي تحولات في طريقة عملها، معتبرا أنه سيقودهم الشخص نفسه الذي كان قائدهم الحقيقي طوال هذا الوقت.

معلومات عن أندريه تروشيف

ولد تروشيف في 5 أبريل عام 1962 بمدينة لينينجراد -الاسم السوفييتي لسانت بطرسبرج-، ويبرز اسمه ضمن أبرز قدامى المحاربين في حرب السوفييت بأفغانستان وفي الشيشان وما بعدهما.

حصل على أوسمة حكومية عديدة مقابل جهوده وخدماته المتميزة لبلاده.

قالت وسائل الإعلام الروسية إن تروشيف حصل مرتين على وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق، وحصد أيضا وسام النجمة الحمراء الرفيع لجهوده في حرب أفغانستان.

ولم تتوقف مسيرة تروشيف عند ذلك الحد، بل خدم أيضا في وحدة خاصة تسمى الرد السريع، وانضم لصفوف شرطة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية.

أندرية تروشيف من أبرز مؤسسي مجموعة فاجنر

وعند تشكيل فاجنر كان من أبرز مؤسسيها، لكن نجمه سطع بشكل خاص خلال حرب أوكرانيا، حيث لقبه إعلام روسي بأنه رشاش مطيع لا يكل ولا يمل، ويُعتقد أنه لعب دورا بارزا في معارك المجموعة للاستيلاء على مدينة باخموت العصية شرق أوكرانيا.

ورد اسم أندرية تروشيف أيضا ضمن دعوات دورية كانت فاجنر توجهها للروس من أجل الانضمام للمجموعة والقتال تحت لوائها دفاعا عن مصالح روسيا.

أندرية تروشيف حاصل على أعلى الأوسمة الحكومية الروسية، وصاحب خبرات قتالية واسعة، وذو كفاءة عالية، وله سمعة ضابط شريف، والأهم أنه لا يملك في سجله شكاوى عسكرية، ويعرف جيدا كيف ينفذ الأوامر دون اعتراض.