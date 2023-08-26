السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

تفاصيل مصرع لص أثناء سرقته كابلات الكهرباء بمنطقة القطامية

جثة
جثة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مصرع  لص أثناء سرقته كابلات الكهرباء بمنطقة القطامية.

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تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى المستشفيات باستقبال جثة لشخص "مجهول الهوية" بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائى بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وانصرفا فور حضور سيارة الإسعاف وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها وتبين أنه (شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته قرر بأن المتوفى (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية") وأن المتهم الهارب شقيق المتوفى ومقيم بذات العنوان "تم ضبطه" وقررا أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وحال محاولة المتوفى قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائى، مما أدى إلى حدوث إصابته فقاما بنقله إلى السيارة قيادته والاتصال بالإسعاف، وإنصرفا خوفا من مسائلتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مديرية أمن القاهرة القطامية قسم شرطة القطامية قسم شرطة مدينة نصر ثالث ع الأسلاك الكهربائية

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