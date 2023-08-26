إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة غاز داخل شقة سكنية بالجيزة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من أهالي شارع الأربعين بنطاق دائرة قسم بولاق الدكرور يفيد بانفجار أنبوبة غاز ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحروق، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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وعلى جانب آخر، نشب حريق فى سوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى الدقى وانتقلت قوات الحماية المدنية التى حاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى العقارات المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بسوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى شارع السد العالى بدائرة قسم شرطة الدقى وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق.