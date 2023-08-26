بايدن يطالب الكونجرس بتمويل لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يخطط لطلب المزيد من التمويلات لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.



تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا

وقال بايدن، "لقد وقعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونجرس طلبًا للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال".

وأضاف: "من المرجح أن يوصى الجميع بالحصول عليه بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح من قبل أم لا".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أدى فيه الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكورونا في بعض المناطق إلى عودة بعض المؤسسات في الولايات المتحدة لفرض ارتداء الكمامات.

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كما ارتفعت معدلات الاستشفاء بسبب كوفيد-19 أيضًا في الأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

سلالة أوميكرون XBB.1.5

ويجري بالفعل تطوير لقاحات جديدة لكورونا تحتوي على نسخة من سلالة أوميكرون XBB.1.5، وذلك في مختبرات شركات فايزر ونوفافاكس وموديرنا. وعلى الأرجح سوف يكون هناك لقاحات محدثة ضد طفرات الفيروس المستمرة.



يذكر أن طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة بايدن للكونغرس لبدء العام المالي الجديد لم يكن يتضمن تمويل لقاحات كوفيد-19.



وبدلًا من ذلك، طلب البيت الأبيض ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل الأولويات الرئيسية قصيرة المدى، مثل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، وتغير المناخ وأولويات ضبط الحدود.



وفي الخريف الماضي، طلب بايدن من الكونجرس أكثر من 9 مليارات دولار لمكافحة الفيروس، لكن الطلب قوبل بالرفض.