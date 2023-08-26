السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بعد عودة كورونا، وزير الأوقاف يطالب بتنظيف المساجد بشكل دوري

المساجد، فيتو
المساجد، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريا

 

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا صباح اليوم السبت 26 / 8/ 2023م بمديري إدارات أوقاف القاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور  محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

 

كما أكد وزير الأوقاف على تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات، لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لكل تفاصيل العمل على جميع المساجد.

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خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

وافتتحت وزارة الأوقاف 28 مسجدًا أمس الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (11) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(17) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 116 ) مسجدًا منها ( 86 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 30 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب

مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف قنا
8. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
9. آل جفان – حجازة قبلي - قوص
10. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج
11. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
12. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
13. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا
14. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط
15. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
16. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
17. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

 

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