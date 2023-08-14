الصحة: متحور أوميكرون الجديد EG5 ظهر في 51 دولة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن متحور أوميكرون الجديد EG5 ظهر بـ51 دولة.

منظمة الصحة العالمية تعلن إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا

وأشار إلى أنه في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا، ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديد على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

وأوضح أن الأدلة العلمية تقول إن المتحور أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر على المصابين.

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وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه لم يثبت وجود حالات مصابة بالمتحور الجديد EG.5 في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع «عبد الغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًا لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.

انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم

وأشار «عبدالغفار» إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى، مضيفا أن المتحور السائد حاليًا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5 EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مضيفا أنه على المستوى العالمي، لايزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25.2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12.7% خلال نفس الفترة الزمنية.