السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

افتتاح مسجد التقوى بمركز البياضية بالأقصر الجمعة

مدير مديرية الأوقاف
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر،فيتو

ينعقد، غدا الأحد، الأسبوع الثقافي الثالث  والعشرين بمديرية أوقاف الأقصر، فى إطار الدور الدينى والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأعلن مدير مديرية الأوقاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي الثالث والعشرين  بمسجد أسامة الكبرى بالبياضية، وذلك اعتبارا من  يوم  الأحد الموافق 2023/8/27 ولمدة أربعة أيام.

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افتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية

وفي قطاع الافتتاحات استعدت المديرية لافتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية،  يوم الجمعة المقبل الموافق 2023/9/1، من المساجد التى تم  الانتهاء من  بنائها وتشييدها،  وهو مسجد  التقوى بقرية الروافعه الغربية بالبياضية، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة  بالمديرية وإدارة أوقاف البياضية  والجمهور الكريم.

كما تتوالى احتفالات مديرية أوقاف الأقصر بطلاب البرنامج الصيفي، تحت رعاية معالى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع، حيث كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن قيام المديرية بعقد احتفالية كبرى بمسجد ال البيت بقرية أم غرباب بالعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود. 

وذلك لتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي، وقد اشتمل الحفل على افتتاح الحفل بالقرآن الكريم وإلقاء كلمات دينيه ومشاهدة مواهب الإنشاد لطلبة البرنامج الصيفي.

وتم توزيع شهادات التقدير للمتميزين من طلبة البرنامج الصيفي، وقد شهد الحفل مع مدير المديرية فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز خضري مدير إدارة أوقاف الطود وقيادات الدعوة بالإدارة ولفيف من أولياء أمور طلاب البرنامج الصيفى ورواد المسجد. 

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