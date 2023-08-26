السبت 26 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

التعليم العالي تصدر لائحة التدريب الإجباري لأطباء الأسنان لمدة عام

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 187، الصادر في 26 أغسطس 2023، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1969 لسنة 2023، بشأن إصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري الأسنان (الامتياز) سنة واحدة.


وتنص المادة الأولى لقرار  وزارة التعليم العالي على العمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري لأطبـاء الامتيـاز الأسنان ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.


وينشأ في كل مستشفى جامعي للأسنان لجنة برئاسة المـدير التنفيـذي للمستشفيات الجامعية لتنفيذ برنامج الامتياز ويرسل أسماؤهم وسـيرهم الذاتيـة إلـى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويعين في كل كلية خمسة منسقين عن الدورات التخصـصية ببرنـامج التدريب الإجباري للأطباء (يزداد العدد إلى ٦ على الأقل عند بـدء تطبيـق الـسنتين تدريب إجباري).


ويحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الأماكن التي سيتدرب بهـا أطباء التدريب الإجباري سواء مستشفيات من داخل أو خارج الجامعة وكـذلك داخـل أو خارج جمهورية مصر العربية أو مراكـز التـدريب بـوزارة الـصحة. 

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