مدير عام تأمين الشرقية يتفقد مركز علاج الكبد بالزقازيق

تفقد مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية مركز مركز علاج أمراض الكبد بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، الذي يأتي في إطار المرور والمتابعة التي يجريها مدير عام الفرع باستمرار على وحدات الفرع المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وبتعليمات الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي بالمتابعة في الفترة المسائية وذلك لمتابعة سير العمل وتأدية الخدمة للمرضى المترددين على المركز.

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الديب تفقد الاقسام المختلفة بمركز الكبد

وقال الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع إنه تفقد الأقسام المختلفة بالمركز واطمأن على توافر الأدوية اللازمة للمرضى، وتم التأكد من عدم وجود نواقص بها.

ووصى إدارة المركز بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل اجراءات تقديم الخدمة لهم وحل مشاكلهم وكذا توفير بعض التخصصات الطبية الغير متوفرة بالمركز تيسيرا على المرضى.

كان فى استقباله الدكتورة سحر صلاح، مدير المركز، ووليد الطاهر المدير المالى والإداري بالمركز.

الدكتورة سحر الطوخى تلقى محاضرة لمتدربى الزمالة

كما قامت الدكتورة سحر الطوخى مدربة الزماله بقسم الأطفال بالمستشفى بإلقاء محاضرة بعنوان Hemolytic uremic syndrome وذلك في حضورعدد من متدربي الزمالة لقسم الأطفال بالمستشفى مع المرور على القسم الداخلي والتدريب العملي على بعض الحالات بالمحضن.

وتم ذلك تحت إشراف الدكتور مدير عام الفرع والدكتورة هناء رشيد مديرة مستشفى المبرة بالزقازيق والدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجية والدكتورةعلا حنفي مسئولة الزمالة بالمستشفى كما قام الدكتورالسيد عبد المجيد مدرب الزماله لقسم الأنف والأذن بمستشفى المبره بإلقاء محاضره بعنوان Endoscopic adnectomy وذلك فى حضور متدربي الزماله مع التدريب العملى فى العمليات.

دورة تدريبية للزائرات الصحيات

من جانبه قال الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية: إن الدورة التدريبية التى انعقدت للزائرات الصحيات كانت خاصة بتمريض الصحة المدرسية بإدارات القرين ومشتول السوق والقنايات حيث ألقى فيها كلمة رحب فيها بالحضور وشكر فيها القائمين على هذا العمل والذى بدوره يصب فى تطوير العمل ولصالح المرضى.

حنان محمود ألقت المحاضرة الأولى

ألقى المحاضرات اليوم حنان محمود، واستعرضت فى محاضرتها عمليات غسيل الأيدي، ومعها نظافة البيئة، وإجراءات الحقن الآمن.ثم جاءت المحاضرة الثانية لصفاء حمدى، وكانت عن التوصيف الوظيفى..والتطعيمات لتكون المحاضرة الثالثة لراندة عبد الحميد، وجاءت عن الفحص الشامل السجلات الخاصة بالصحة المدرسية. وذلك استمرارا واستكمالا للبرنامج التدريبى لجميع الإدارات بوحدات الفرع.