مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتابع سير العمل في "فاقوس المركزي"

ترأس الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات بصحة الشرقية، اجتماعا بمكتب مدير مستشفى فاقوس المركزي، بمديري مستشفيات المنطقة الشمالية، وذلك لتبادل الخبرات.

كما تابع السويدي سير العمل بالمستشفى، وقام بالمرور على وحدة الأطفال المبتسرين، وتم الاطمئنان على عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية، مع اتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وفحص الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استيفاء التسجيل الطبي طبقا لمعايير الجودة، وتم التوصية بتوفير طاولة وزيادة عدد الكراسي بغرفة الرضاعة الطبيعية.

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وكذلك تفقد سير العمل بوحده العنايه المركزه حيث تم الاطمئنان على حصول المرضى على الرعاية الصحية وتطبيق خطة الرعاية التمريضية والتسليم والتسلم وعمل الأجهزة الطبية بكفاءة وفعالية.كما تم تفقد وحده عناية الاطفال الجديده والعمليات.

واختتم المرور بتفقد المعمل والذى تم تطويره بالتعاون مع المجتمع المدني ومديرية الشؤون الصحية يقيمه مليون ونصف جنيه. يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمة الطبية المقدمة بالمحافظة وخاصة ايام الجمع والعطلات الرسمية.

وكان الدكتورمحمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزي، استقبل اليوم الجمعة، الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى, مدير إدارة المستشفيات بصحة الشرقية، يرافقه الدكتورة سماح محمود مدير إدارة التمريض، والدكتور علاء خليل مدير مستشفى تلراك، والدكتور محمد إبراهيم مدير مستشفى أولاد صقر، والدكتور صبحي النجار مدير مستشفى حميات فاقوس، والدكتور محمد سامى مدير مستشفى الصالحية الجديدة، والدكتور محمد الرمادي مدير مستشفى الحسينية، والدكتوراحمد شبل نائب مدير حميات فاقوس.

عرفات يلتقى بمديرة التمريض بالمديرية

كما استقبل الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى، اليوم الجمعة، زياره الدكتورة سماح محمود, مدير إدارة التمريض بالمديرية والتى تفقدت سير العمل بوحده العنايه المركزه والحضانة وعناية الاطفال حيث تم الاطمئنان على تطبيق خطه الرعاية التمريضية والتسليم والتسلم كما تم فحص الملفات الطبيه والتأكد من استيفاء التسجيل الطبي طبقا لمعايير الجودة

ثلاثة مناظير تشخيصية للمعدة

هذا وقأجرى الفريق الطبي بمستشفى فاقوس المركزي ثلاثة مناظير تشخيصية للمعدة، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والسعي لدقة التشخيص، وحرصًا على أهمية تحقيق زيادة في معدلات الشفاء

منظار معدة تشخيصي مع ربط دولي لرجل بلغ 71 عاما

حيث تم إجراء منظار معدة تشخيصى مع ربط للدوالي لحالة تبلغ من العمر ٧١عاما، والتي تم استقبالها وهي تعانى من براز مدمم، وتم أيضا إجراء منظار معدة تشخيصي لحالتين حيث تم استقبالهم يعانون من ألم شديد ومتكرر بالمعدة ولدقة التشخيص تم إجراء المنظار حيث تم سحب عينة وإرسالها للتحليل.وقدمت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي برئاسة الدكتور منصور جندية رئيس قسم المناظير الجهاز الهضمي والدكتور عمر عكيلة أخصائي المناظير الجهاز الهضمي والدكتورة أسماء أحمد حامد وذلك للتخديرو الشيماء قطب وناريمان محمد.

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