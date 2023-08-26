تعرف على تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

تواصل جامعة الإسماعيلية الأهلية استقبالها لطلاب الثانوية العامة وحاصلي الشهادات المعادلة والطلاب المغتربين، بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023، وذلك في المواقع المحددة لتقديم الطلبات في جامعة الإسماعيلية الجديدة.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024



جاء تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024 كالتالي:

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الطب البشري 86.22%

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية طب الأسنان 85.24%

- تنسيق جامعة الإسماعيليةكلية العلاج الطبيعي 82.8%

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تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الصيدلة 81.95%

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الطب البيطري

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الهندسة 65٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 53%

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية التجارة الدولية 53%



فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

وعلى صعيد أخر كان قد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في وقت سابق، الفائزين بجوائز الجامعة وهم: الدكتور فؤاد حسن الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور كمال عودة غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم، والدكتورة هبة حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي.

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