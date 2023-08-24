تكليف الدكتورة غادة حداد بالعمل عميدًا بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة مكاوي حداد توفيق الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس - بالقيام بعمل عميد بقطاع الطب والعلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تسليم القرار

واستقبل الدكتور ناصر مندور الدكتورة غادة حداد لتسليمها القرار، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة المُوكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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كما حرص الدكتور ناصر مندور على تقديم الشكر والتقدير للدكتورة غادة حداد لجهودها الواضحة في إعداد لوائح البرامج الدراسية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وأمانتها لمجلس إدارة ملف الجامعة الأهلية، وإسهاماتها الواضحة كمدير لمراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، مؤكدًا أنها واحدة من أفضل القيادات الجامعية والتي يُشهد لها بالجدية في العمل والدقة وسرعة الإنجاز.

ومن جانبه هنأ الدكتور عادل حسن الدكتورة غادة حداد على توليها عمادة القطاع الطبي بالأهلية، مُتمنيًا لها النجاح والتوفيق.

السيرة الذاتية للدكتورة غادة حداد

يُذكر أن الدكتورة غادة مكاوي حداد حاصلة على بكالوريوس العلوم الصيدلية عام 1998 من كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس، ثم درجة ماجستير العلوم الصيدلية عام 2003، يليها

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية عام 2005 من كلية الصيدلة جامعة قناة السويس.

شغلت العديد من الوظائف الإدارية أهمها وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث (2015- 2021)، ثم وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ( 2021 - 2023)، فمدير مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، والمدير التنفيذي لمشروع إنشاء مركز المهارات والمحاكاة الافتراضي لطلبة البكالوريوس بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس من يناير 2020 -2022،كما تولت منصب مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس ( 2018 -2021).



تدرجها الوظيفي معيد - قسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (1998)، ثم مدرس مساعد - قسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (2003)، ومدرس بقسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (2005)، يليها أستاذ مساعد- قسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (2010)،فأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (2015).

وقامت بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية - كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس (2010-2015).

إسهاماتها في ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

و شاركت "غادة حداد" في إعداد الملف التأسيسي واللوائح الدراسية والإدارية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الإهلية، وتم اختيارها كعضو لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وأمين اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعــة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



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