استمرار فعاليات اقرأ لطفلك بثقافة الإسماعيلية (صور)

تواصل المواقع الثقافية المختلفة بمحافظة الإسماعيلية، تنظيمها لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



مكتبة أبو صوير الثقافية تنظم فاعلية اقرأ لطفلك



حيث نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية، بالتعاون مع دار التبيان للأطفال، نشاط بعنوان (اقرأ لطفلك، قراءة كتاب الكذب) تأليف علاء الدين طعيمة. تنفيذ عبدالرحمن فراج، إشراف أحمد شافعي، مدير المكتبة، وتم الاشتراك مع الاطفال في قراءة الكتاب الذي يتناول عدة أمور منها أن الصدق هو أقصر الطرق للنجاة، وهو أسرع وسيلة للإقناع، الإنسان الصادق يحبه كل الناس ويثقون فيه، على عكس الإنسان الكاذب الذي يكرهه الجميع، الله يحب الصادقين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، وكذلك تم قص بعض القصص التي تبين فضيلة الصدق وعاقبة الكذب.





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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

بيت ثقافة التل الكبير ينظم ورشة فنية باستخدام طين الصلصال

كما نظم بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية بعنوان عمل اشكال فنية من الطين الصلصال منها الحيوانات والاشجار والمنازل والطرق، تنفيذ مديحة احمد، إشراف أميرة الجاويش

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

كما شهدت مكتبة علي الراعي بالرياح عقد ورشة فنية بعنوان عمل باقة من الورود من الورق للاطفال وعمل اشكال متميزة ومختلفة من الورود،تنفيذ محمد عبد العزيز ضمن نشاط مكتبة على الراعى.



جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وكان قد احتفل فرع ثقافة الإسماعيلية، بمرور ٢٠ عاما علي اتفاقية صون التراث والتي تضمنت عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن بالتعاون مع الادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، الادارة العامة للماثورات الشعبية برئاسة د. شيماء الصعيدى.

بدء الاحتفال

حيث بدأ الاحتفال بافتتاح معرض الفن التشكيلي في الحفاظ علي التراث الغير مادى من مجموعة من اللوحات في الخط العربي ومدرسة الخط والتي ضمت حوالي ٥٠ عمل خط عربي، كذا مشاركة ٢٠ طفل من المتدربين بورش تعليم الرسم بثقافة الاسماعيلية، بالاضافة لتوزيع شهادات تقريرا لجميع المشاركين تقريرا لدروهم الفعال في الفن التشكيلي وذلك بقصر ثقافة الاسماعيلية، بالاضافة لالتقاط الصور التذكارية.

جانب من الفعاليات، فيتو

افتتاح معرض الحرف التراثية

كما افتتحت شيرين عبد الرحمن معرض الحرف التراثية للفنانة هدى التوني تضمن المعرض بعض الحرف التراثية منها العباية السنياوى، والشنط البدوية، وبعض الملابس البدوية.

ورشة تصنيع الآت السمسمية

في سياق متصل شهد مركز شباب الشيخ زايد ورشة تصنيع آلات السمسمية للفنان محمد ميدا والتي تحدث حول كيفية صناعة الات السمسمية، وتعليم الات وورشة حكي عن الات السمسمية ل فاطمة أحمد رئيس مجموعة الماثورات الشعبية بالاسماعيلية، وحضور نور السيد وامال صلاح من مجموعة الماثورات الشعبية بالاسماعيلية ومحمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية

اختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية والتي قدمت مجموعة متميزة من اغنيات التراث منها افتتحت الفرقة، يا دنيا سمعاني، انا الاسماعيلي، اسماعيلية يا هواكي، الله الله يا نور النبي، مرحب مرحب، انا عجبني مثل، اها يالالالي، مصر العظيمة ، وسط تفاعل كبير من جمهور المركز.

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