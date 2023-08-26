جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

الدواء المعجزة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن الدواء المعجزة، الذي يطلق عليه اسم "فورسيجا وچارديانس"، الذي كان يستخدم لعلاج السكر من النوع الثاني، ويستخدم أيضًا لعلاج هبوط عضلة القلب، ومنع الفشل الكلوي.

دواء معجزة للسكر يعالج هبوط القلب والفشل الكلوي

وعن الدواء المعجزة قال الدكتور جمال شعبان: “الجديد في مؤتمر إمستردام للقلب مجموعة الدواء المعجزة فورسيجا وچارديانس ومثائلهما اللي في الأول كانوا علشان السكر من النوع التاني واللي بتشتغل عن طريق منع إعادة امتصاص الجلوكوز في الكلي ”.

وتابع جمال شعبان حديثه عن الدواء المعجزة فقال "الآن تتقدم الصف في علاج هبوط عضلة القلب الانقباضي والانبساطي ومنع الفشل الكلوي كمان".

Advertisements



كما كشف الدكتور جمال شعبان عن تطور جديد في قياس ضغط الدم، والذي تم الكشف عنه في مؤتمر القلب الأوروبي فقال: " الجديد في مؤتمر القلب الأوروبي في أمستردام قياس ضغط الدم هيبقى عن طريق الإصبع زي ما بنقيس الأكسجين عن طريق الإصبع هتلبس خاتم في الإصبع هيبقي قادرا على قياس الضغط بتقنية الضوء على مدار ٢٤ ساعة".

فوائد دواء فورسيجا وچارديانس لضبط السكر

جدير بالذكر أن دواء " فورسيجا وچارديانس" يستخدم لـ ضبط مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويُؤخذ دواء فورسيجا عن طريق الفم حيث يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، تعرف إلى دواعي وموانع الاستعمال والآثار الجانبية.

وأكدت الأبحاث الطبية أن دواء فورسيجا يستخدم في علاج مرض السكر، ويعمل عن طريق مساعدة الكلى في التخلص من الجلوكوز من مجرى الدم.

دواء فورسيجا لعلاج السكر، فيتو



كما يستخدم الدواء المعجزة مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بمرض السكر من النوع الثاني، ولتقليل خطر الحاجة إلى البقاء في المستشفى لدى البالغين المصابين بالسكر من النوع الثاني، ومن يعانون أيضًا من أمراض القلب والعرضين للإصابة بفشل القلب.

الدواء المعجزة يقلل التواجد في المستشفى

وأثبتت الأبحاث أن دواء فورسيجا يستخدم لتقليل خطر الحاجة للتواجد في المستشفى، بسبب قصور القلب لدى البالغين، الذين يعانون من قصور القلب، عندما يكون القلب ضعيفًا ولا يتمكن نت ضخ الدم الكافي لباقي أعضاء الجسم.

دواء لعلاج السكر يعالج هبوط عضلة القلب، فيتو



وتحسين الدواء المعجزة من التحكم في نسبة السكر في الدم، لدى مرضى السكر، ولعلاج نقص السكر في الدم بسرعة من الضروري تناول أو شرب مصدرًا سريع المفعول للسكر مثل عصير الفاكهة أو الحلوى الصلبة أو البسكويت أو الزبيب أو الصودا وغيرها، وقد يصف الطبيب مجموعة من حقن الجلوكاجوز في حالة الإصابة بنقص سكر الدم الشديد.

دواء فورسيجا جزء من برنامج للعلاج الكامل

ويعتبر دواء فورسيجا جزءً من برنامج العلاج الكامل، الذي يشمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتحكم في الوزن واختبار نسبة السكر في الدم، مع الرعاية الطبية الخاصة.

ويجب استخدام الدواء المعجزة بحذر وتحت إشراف الطبيب في حالات (أمراض الكبد أو الكلى، وأمراض المثانة، وضغط الدم المنخفض، وأمراض القلب، وخلال الحمل أو الرضاعة، ومع مشاكل البنكرياس، ومع نظام غذائي منخفض الأملاح.)