جمال شعبان يكشف خطورة مرض القلب على جلطات المخ

تأثير القلب على المخ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن العلاقة بين فقدان الذاكرة وجلطات المخ، وبين مرض الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذنية.

علاقة أمراض القلب بفقدان الذاكرة ألزهايمر

وعن تأثير القلب على المخ، أكد الدكتور جمال شعبان أن الدراسة الحديثة كشفت وجود علاقة بـفقدان الذاكرة "ألزهايمر"، وجلطات المخ، وبين الذبذبة الأذنية للقلب، والتي تحدث نتيجة الضغط المرتفع.

وكتب الدكتور جمال شعبان عن تأثير القلب علي المخ فقال: "دراسة حديثة تؤكد العلاقة بين فقدان الذاكرة (ألزهايمر) والعته المبكر وجلطات المخ وبين اعتلال الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذينية، والتي تحدث غالبا كنتيجة للضغط المرتفع الصامت".

وقال الدكتور جمال شعبان: "ومن هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر لضغط الدم وضبطه وضبط السكر والكولسترول واجتناب التدخين في الوقاية من الذبذبة الاذينية ومن ثم اعتلال الذاكرة".

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الرجفان الأذيني من أمراض القلب الخطيرة

وأكدت الدراسات الحديثة أن الذبذبة الأذينية أو ما يسمى بـ "الرجفان الأذيني" يعتبر من أمراض القلب الخطيرة، التي من الضروري علاجها، وفي حال عدم علاجه أو إهمال أعراضه، أو تناول أدوية غير مناسبة، فإن المرض يتطور ويتسبب في العديد من المضاعفات.

وتذكر الدراسة أن الرجفان الأذيني يتسبب في زيادة دقات القلب بشكل كبير، ما يسبب عدم ضخ الدم بواسطة القلب بشكل صحيح وفعال، وذلك يسبب في العديد من المضاعفات في جسم المريض.

تكمن خطورة الذبذبة الأذنية أم "رجفان الأذيني"، بحسب الأبحاث الحديثة، تتسبب في عدة مضاعفات، ومنها جلطات الدم، حيث يتسبب ضعف انقباض الأذنين في عدم ضخ كامل الدم المتواجد بداخلهما، وبقاء كمية منه بداخلهما، ما يزيد من احتمالية تكون الجلطات داخل الدم المستقر داخل الأذنين.

خطورة الرجفان الأذيني يسبب انتقال الجلطات عبر الدم

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذبذبة الأذنية أم الرجفان الأذيني يُعد من الأمور الخطيرة، وذلك لاحتمالية انتقال بعض الجلطات الدموية الناجمة عنه عبر مجرى الدم، لتصل إلى بعض الأوعية الدموية الضيقة وتتسبب بانسدادها، ومنها الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين والكلى، والكبد، والمخ، أو الطحال.

الذبذبة الأذنية ومرض القلب الخطير، فيتو

ويؤدي ذلك لتوقف تدفق الدم لعضو الجسم، ما يتسبب في نقص إمداد خلاياه بالأكسجين اللازم لعملها، ومع مرور الوقت وعدم حل هذه المشكلة، يتسبب في تلف كبير بالعضو الذي لا يصل إليه الدم.

ووصول الجلطات الدموية لأحد الأوردة العميقة، يمكن أن يسبب انسدادها والإصابة بجلطات الأوردة العميقة، ومنها جلطة الساق.

وذكرت الأبحاث الطبية الحديثة أن السكتات الدماغية تحدث عند حدوث انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، بسبب تشكل الجلطات الدموية في الأذينين وانتقالها عبر مجرى الدم وصولًا إلى الأوعية الدموية الضيقة في الدماغ، ما يسبب إنسداد هذه الأوعية. ويؤدي لحرمان خلايا الدماغ من الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة، وذلك يسبب بدوره في إحداث أضرار كبيرة على خلايا الدماغ، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

مصابي الرجفان الأذيني أكثر عرضة للإصابة بسكتات دماغية

ووفقًا لدراسة حديثة لجمعية القلب الأمريكية، فالأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أكثر عرضة للإصابة بسكتات دماغية، بحوالي خمس مرات أكثر، مقارنة بالأشخاص العاديين. وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية مقارنة بالرجال.

وعن علاقة الرجفان الأذيني وفقدان الذاكرة وألزهايمر، ذكرت الأبحاث أنه يمكن أن يعاني مريض الرجفان الأذيني من مشكلات في الذاكرة، كما أن لديه احتمالية أكبر للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، مقارنة بالأفراد العاديين، فمن مضاعفات الرجفان الأذيني هي الإصابة بالسكتات الدماغية والتي يمكن أن تتسبب بقلة إمداد مراكز المخ بالدم لفترة من الوقت.

كما يمكن أن يعاني مريض الرجفان الأذيني من مشكلات الذاكرة بسبب نقص إمداد الدماغ بالدم الناجم عن حدوث الفشل القلبي لديه.