الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

جمال شعبان يكشف خطورة مرض القلب على جلطات المخ

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

تأثير القلب على المخ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن العلاقة بين فقدان الذاكرة وجلطات المخ، وبين مرض الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذنية.

علاقة أمراض القلب بفقدان الذاكرة ألزهايمر

وعن تأثير القلب على المخ، أكد الدكتور جمال شعبان أن الدراسة الحديثة كشفت وجود علاقة بـفقدان الذاكرة "ألزهايمر"، وجلطات المخ، وبين الذبذبة الأذنية للقلب، والتي تحدث نتيجة الضغط المرتفع. 

وكتب الدكتور جمال شعبان عن تأثير القلب علي المخ فقال: "دراسة حديثة تؤكد العلاقة بين فقدان الذاكرة (ألزهايمر) والعته المبكر وجلطات المخ وبين اعتلال الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذينية، والتي تحدث غالبا كنتيجة للضغط المرتفع الصامت".

وقال الدكتور جمال شعبان: "ومن هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر لضغط الدم وضبطه وضبط السكر والكولسترول واجتناب التدخين في الوقاية من الذبذبة الاذينية ومن ثم اعتلال الذاكرة".

Advertisements

الرجفان الأذيني من أمراض القلب الخطيرة

وأكدت الدراسات الحديثة أن الذبذبة الأذينية أو ما يسمى بـ "الرجفان الأذيني" يعتبر من أمراض القلب الخطيرة، التي من الضروري علاجها، وفي حال عدم علاجه أو إهمال أعراضه، أو تناول أدوية غير مناسبة، فإن المرض يتطور ويتسبب في العديد من المضاعفات.
وتذكر الدراسة أن الرجفان الأذيني يتسبب في زيادة دقات القلب بشكل كبير، ما يسبب عدم ضخ الدم بواسطة القلب بشكل صحيح وفعال، وذلك يسبب في العديد من المضاعفات في جسم المريض.

تكمن خطورة الذبذبة الأذنية أم "رجفان الأذيني"، بحسب الأبحاث الحديثة، تتسبب في عدة مضاعفات، ومنها جلطات الدم، حيث يتسبب ضعف انقباض الأذنين في عدم ضخ كامل الدم المتواجد بداخلهما، وبقاء كمية منه بداخلهما، ما يزيد من احتمالية تكون الجلطات داخل الدم المستقر داخل الأذنين.

خطورة الرجفان الأذيني يسبب انتقال الجلطات عبر الدم 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذبذبة الأذنية أم الرجفان الأذيني يُعد من الأمور الخطيرة، وذلك لاحتمالية انتقال بعض الجلطات الدموية الناجمة عنه عبر مجرى الدم، لتصل إلى بعض الأوعية الدموية الضيقة وتتسبب بانسدادها، ومنها الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين والكلى، والكبد، والمخ، أو الطحال. 

الذبذبة الأذنية ومرض القلب الخطير، فيتو

ويؤدي ذلك لتوقف تدفق الدم لعضو الجسم، ما يتسبب في نقص إمداد خلاياه بالأكسجين اللازم لعملها، ومع مرور الوقت وعدم حل هذه المشكلة، يتسبب في تلف كبير بالعضو الذي لا يصل إليه الدم. 
ووصول الجلطات الدموية لأحد الأوردة العميقة، يمكن أن يسبب انسدادها والإصابة بجلطات الأوردة العميقة، ومنها جلطة الساق. 

وذكرت الأبحاث الطبية الحديثة أن السكتات الدماغية تحدث عند حدوث انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، بسبب تشكل الجلطات الدموية في الأذينين وانتقالها عبر مجرى الدم وصولًا إلى الأوعية الدموية الضيقة في الدماغ، ما يسبب إنسداد هذه الأوعية. ويؤدي لحرمان خلايا الدماغ من الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة، وذلك يسبب بدوره في إحداث أضرار كبيرة على خلايا الدماغ، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة. 

مصابي الرجفان الأذيني أكثر عرضة للإصابة بسكتات دماغية

ووفقًا لدراسة حديثة لجمعية القلب الأمريكية، فالأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أكثر عرضة للإصابة بسكتات دماغية،  بحوالي خمس مرات أكثر، مقارنة بالأشخاص العاديين. وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية مقارنة بالرجال. 

وعن علاقة الرجفان الأذيني وفقدان الذاكرة وألزهايمر، ذكرت الأبحاث أنه يمكن أن يعاني مريض الرجفان الأذيني من مشكلات في الذاكرة، كما أن لديه احتمالية أكبر للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، مقارنة بالأفراد العاديين، فمن مضاعفات الرجفان الأذيني هي الإصابة بالسكتات الدماغية والتي يمكن أن تتسبب بقلة إمداد مراكز المخ بالدم لفترة من الوقت. 

كما يمكن أن يعاني مريض الرجفان الأذيني من مشكلات الذاكرة بسبب نقص إمداد الدماغ بالدم الناجم عن حدوث الفشل القلبي لديه.

جمال شعبان يكشف حقائق غريبة عن علاقة القهوة بالوفيات والأمراض الخطيرة

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تأثير القلب على المخ الدكتور جمال شعبان فقدان الذاكرة ألزهايمر جلطات المخ اعتلال الأذين الأيسر في القلب الذبذبة الأذينية

مواد متعلقة

جمال شعبان يكشف حقائق غريبة عن علاقة القهوة بالوفيات والأمراض الخطيرة

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

جمال شعبان يحذر من الأعراض الخفيفة للأزمة القلبية: تؤدي للوفاة

التسمم المائي، جمال شعبان يكشف مفاجأة عن الأكثر عرضة بالإصابة بالمرض القاتل

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة بمنطقة كفر البطيخ في دمياط

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية