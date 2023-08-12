السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

4 نصائح لمرضى السكر للسيطرة على المرض

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

نصائح لمرضى السكر، وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى السكر للحفاظ علي ضبط معدلات السكر في الدم ومنع حدوث هبوط للسكر أو ارتفاع في سكر الدم.

نصائح لمرضى السكر 

وتضمنت أهم تلك النصائح:

١- السيطرة على جلوكوز الدم، وضغط الدم

٢- الحرص على إجراء فحوصات منتظمة

٣- الاستماع إلى المشورة الطبية

٤- الالتزام بأخذ الدواء

نصائح لمرضي السكر 

وتوفر وزارة الصحة خدمة الاكتشاف المبكر لمرض السكر، ضمن خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة داخل الوحدات الصحية والوحدات المتنقلة.

Advertisements

أعراض الإصابة بمرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن اعراض الإصابة بمرض السكر تشمل

١- الإرهاق الشديد 

٢- التهابات الجلد

٣- ضعف البصر

٤-  التبول بكثرة

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- نقص مفاجئ في السكر

كيف يحدث مرض السكر 

و الإصابة بمرض السكر السبب الرئيسي لها  وجود عجز  في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك  عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

 اكتشاف الإصابة بمرض السكر 

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين 
٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر 
 

كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول

ويوجد  فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر خاصة من لديهم  تاريخ وراثي من العائلة سواء الأب أو الأم أو من الطرفين وكلما زاد عدد المصابين من أفراد الأسرة بمرض السكر  من الطرفين تزيد إحتمالية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.


ومن ضمن عوامل الخطورة  الإصابة  بمرض السمنة  تزيد احتمالية الأصابة بمرض السكر كما ان السيدات اللاتي تمت إصابتهم بمرض سكر الحمل خلال فترة الحمل ومستقبلا 50% من الحوامل من سبق إصابتهم بسكر الحمل معرضين للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

خطورة مرض السكر على القدمين وكيف يسبب بترا للأعضاء

أنواع مرض السكر، وأهم أسباب الإصابة

و السيدات المصابات بتكيس المبايض ومتلازمة الايض ودهون علي الكبد معرضات للإصابة بمرض السكر وكذلك  مرضي ارتفاع ضغط الدم ومرضي الاضطراب في دهون الدم وزيادة نسبة الكوليسترول معرضين للإصابة بمرض السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعراض الإصابة بمرض السكر ١٠٠ يوم صحة معدلات السكر فى الدم وزارة الصحة وظائف الغدة الدرقية

مواد متعلقة

ما هو مرض الذهان، وأهم أعراضه وطرق العلاج

خطورة مرض الذئبة الحمراء على العين وأهم الأعراض

أعراض مرض البهاق، وأسبابه وطرق العلاج والوقاية

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

قرار جديد من كولر تجاه التونسي كريستو

سعر الذهب تحديث لحظي، 185 جنيها زيادة في جرام المعدن الأصفر خلال 24 ساعة

قمة العلمين الثلاثية، خبير يتحدث لـ "فيتو" عن أهداف مباحثات الرئيس وملك الأردن وأبو مازن

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

زحام شديد وطوابير لشراء السجائر من باب البحر بعد انخفاض أسعارها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

أفضل وقت لصلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية