4 نصائح لمرضى السكر للسيطرة على المرض

نصائح لمرضى السكر، وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى السكر للحفاظ علي ضبط معدلات السكر في الدم ومنع حدوث هبوط للسكر أو ارتفاع في سكر الدم.

نصائح لمرضى السكر

وتضمنت أهم تلك النصائح:

١- السيطرة على جلوكوز الدم، وضغط الدم

٢- الحرص على إجراء فحوصات منتظمة

٣- الاستماع إلى المشورة الطبية

٤- الالتزام بأخذ الدواء

نصائح لمرضي السكر

وتوفر وزارة الصحة خدمة الاكتشاف المبكر لمرض السكر، ضمن خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة داخل الوحدات الصحية والوحدات المتنقلة.

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أعراض الإصابة بمرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن اعراض الإصابة بمرض السكر تشمل

١- الإرهاق الشديد

٢- التهابات الجلد

٣- ضعف البصر

٤- التبول بكثرة

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- نقص مفاجئ في السكر

كيف يحدث مرض السكر

و الإصابة بمرض السكر السبب الرئيسي لها وجود عجز في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

اكتشاف الإصابة بمرض السكر

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين

٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر



كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول

ويوجد فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر خاصة من لديهم تاريخ وراثي من العائلة سواء الأب أو الأم أو من الطرفين وكلما زاد عدد المصابين من أفراد الأسرة بمرض السكر من الطرفين تزيد إحتمالية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.



ومن ضمن عوامل الخطورة الإصابة بمرض السمنة تزيد احتمالية الأصابة بمرض السكر كما ان السيدات اللاتي تمت إصابتهم بمرض سكر الحمل خلال فترة الحمل ومستقبلا 50% من الحوامل من سبق إصابتهم بسكر الحمل معرضين للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

و السيدات المصابات بتكيس المبايض ومتلازمة الايض ودهون علي الكبد معرضات للإصابة بمرض السكر وكذلك مرضي ارتفاع ضغط الدم ومرضي الاضطراب في دهون الدم وزيادة نسبة الكوليسترول معرضين للإصابة بمرض السكر.