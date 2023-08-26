السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة شخص عثر عليه مصابا بطلق ناري في 6 أكتوبر

تشريح جثة، فيتو
تشريح جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليه مصابا بطلق ناري، في مدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لكشف أسباب الوفاة وملابسات الحادث.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة شخص مصابا بطلق ناري، تسبب في مقتله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل بائع خضار في كرداسة

علي الجانب الآخر، قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل بائع بطلق ناري  بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه، نتيجة توقف البائع أمام منزل المتهم، فتطورت المشادة إلى مشاجرة، على إثرها أخرج العاطل سلاحه، وأصاب الضحية بطلق ناري في البطن، مما أسفر عن وفاته في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أدلى المتهم بقتل فكهاني في كرداسة باعترافات تفصيلية أمام التحقيقات لارتكاب جريمته، أن سبب ارتكابه رفض تاجر الخضار الانصراف بعيدا عن منزله، وبيع بضاعته في مكان آخر.

وأضاف المتهم أن طالب من المجني عليه الانصراف ولكنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فقام بإطلاق النار علي المجني عليه، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

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