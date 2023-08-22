الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع مبيعات سيارات جيلى عالميا 26% بسبب تراجع سعر كربونات الليثيوم

سيارات
سيارات

استطاعت شركة جيلى، المتخصصة فى صناعة السيارات، فى التغلب على الأزمات العالمية التي يشهدها سوق السيارات من ارتفاع الاسعار، فى تحقيق أفضل المبيعات خلال النصف الأول من عام 2023،  بنسبة  تصل نحو 26% أي مايعادل 73.18 مليار يوان 10 مليارات دولار.

 

ووفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية، ارتفعت مبيعات السيارات  بنسبة 124% خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري، كما حرصت الشركة على زيادة  عمليات تسليم السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالبطارية بنسبة 44% في النصف الأول من العام.

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سيارة جيلي، فيتو

ووفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج، كشفت شركة جيلى، عن إجمالي زيادة  الدخل  الذى ارتفع بنسبة 1% إلى 1.57 مليار يوان مايعادل 215 مليون دولار خلال الـ6 أشهر المنتهية في 30 يونيو، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 1.51 مليار يوان،  وجاء ذلك بعد زيادة  إيرادات الشركة في النصف الأول

 

وكان تراجع سعر كربونات الليثيوم خلال النصف الأول من العام الجاري، دور في تراجع أسعار البطاريات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على التحكم في تكاليف مركبات الطاقة الجديدة، وفق ما جاء في بيان الشركة.


حرب الأسعار في القطاع فرضت على معظم شركات تصنيع السيارات خفض أسعار بعض الطرازات. وظل هامش الربح الإجمالي لشركة "جيلي" عند 14%، رغم نمو الإيرادات وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات.

 

ارتفاع تسليم السيارات الكهربائية

تجرى شركة جيلي،  فى اجراء العديد من التطويرات لانتاج السيارات الكهربائية التى تنافس من خلالها سيارات تسلا وبي واي دي، رغم خفضها الإنفاق في هذا المجال إلى حد ما مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لذلك انخفض إجمالي تكاليف البحث والتطوير بنسبة 8% ليصل إلى 3 مليارات يوان.

 

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