أبرز مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، سيارات المصريين بالخارج، ومبادرة اتكلم عربي

تسعى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ علي الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشاكلهم والعمل على تشجيع استثمارات المصريين المغتربين بالوطن ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية. وضع سياسة وطنية عادلة وفعالة ومتكاملة لحوكمة هجرة شرعية للمصريين بالخارج.

وفي غضون ذلك لعبت وزارة الهجرة دورًا مهما خلال الفترة والسابقة وخاصة بعد عودة الوزارة في عام 2015 وتلعب الوزارة خلال الفترة الحالية برئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة دورًا هامًا للعمل علي حل مشكلات المصريين بالخارج والعمل على ربطهم بوطنهم وقد أطلقت الوزارة عددا من المبادرات الهامة خلال السنوات الماضية.

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ومن بين تلك المبادرات إطلاق مبادرة بعنوان "إحياء الجذور"، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحياء الاحتفاء ‏الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، وزيارة ‏للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول ‏الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم ‏وغيرها‎.‎

مبادرة إحياء الجذور

حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس والقبرصي نيكوس أنستاسيادس، فعاليات مبادرة "إحياء الجذور" من محافظة الإسكندرية.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت المبادرة رسميًا في أكتوبر 2017، لتكون المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتكون مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة اتكلم عربي في ديسمبر2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية.

مبادرة اتكلم عربي

وتعد مبادرة اتكلم عربي أحد المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضًا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

يضم التطبيق خريطة مصر، ويعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

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وقد لاقت المبادرة قبولا وصدى كبيرا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكتروني والمشاركة في المعسكرات التي تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة.

ونجحت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية اتكلم عربي، على الوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.

كما أن الوزارة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية ومتابعة الاحتفالات أون لاين لأبناء المصريين في الخارج، وأنشطة أون لاين لهم.

مبادرة ساعة مع الوزيرة

وتسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتواصل الدائم مع الجاليات المصرية في الخارج وذلك للعمل على مناقشة المشكلات التي يواجهونها وفي إطار ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "ساعة مع الوزيرة ".

وتعمل المبادرة على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين في الخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري، للقاء الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

كما تهدف المبادرة لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز والتواصل مع كافة الكيانات المصرية بالخارج والحضور المتنوع من دول العالم.

وعقدت الوزيرة من خلال تلك المبادرة عدد من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية في عدد من الدول وآخرهم في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”.

مبادرة مراكب النجاه

وفي عام 2019، تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

مبادرة أتكلم عربي،فيتو

وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

تم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة..

تم القيام بعدد كبير من الزيارات في عدد من المحافظات وذلك، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.

كما اطلقت وزارة الهجرة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تهدف إلى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر، وفي الوقت نفسه زيادة تحويلات المقيمين بالخارج لرفع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وزيادة المعروض من السيارات.

وأقرت الحكومة إجراءات بعد ذلك إجراءات لتيسير الاستفادة من المبادرة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج

وتم إنتاج أفلام قصيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود، التي تبذلها الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 25 مليون مستفيد.

وتم إعداد 5000 مطبوعة دعائية خاصة بالمبادرة، ويوجد أكثر من 10 مليون مستخدم ومتابع للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة”.

ليس تلك المبادرات التي قدمتها وزارة الهجرة ولكن قدمت الوزارة عدد من الخدمات للمصريين بالخارج حيث تواصلت الوزارة مع أطبائنا بالخارج، وقد تم دعوة مجموعة من أطبائنا في كندا وأستراليا وألمانيا وغيرهم في تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات المصدرة للهجرة، ضمن التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإتاحة الفرصة للأطباء لتقديم خدمات للمرضى.

كما قامت بدعم أسر المفقودين خلال أداء مناسك الحج في عيد الأضحى، وغيرها من المشكلات التي تلقتها الوزارة والتي وصلت إلى نحو (7157) شكوى في الشهور الماضية، عبر كافة وسائل التواصل، ومن بينها قصة نجاح إعادة شاب مصري من داخل موزمبيق بعد إبلاغه بأنه لا أمل في عودته للحياة الطبيعية، وعودته إلى وطنه مصر لعلاجه حتى أتم الشفاء، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لطالب وطالبة أصيبا في أحداث السودان.

بجانب الدور المحوري للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في تدريب وتأهيل الشباب المصري لفرص العمل بالداخل والخارج، فبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات المركز نحو 21.500 شاب، ووصول عدد فروعه إلى 14 فرعًا في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وإطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بهدف المساعدة في الحد من الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات الألماني ومعهد جوته، وتنفيذ مكون انتقال العمالة في برنامج حوكمة هجرة اليد العاملة (THAMM)، لمساعدة (250) شابا في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا.

وزارة الهجرة قامت بحل عدد من المشكلات للمصريين بالخارج