تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب مدينة مغاغة بمحافظة المنيا.

بدأت دورة رواد تحيا مصر التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

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وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

الشباب والرياضة تنفذ مبادرة رواد تحيا مصر للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، فيتو

ومن المقرر تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، براور فلوريان مسئول معرض فيبو "FiBo" بألمانيا والتي تعد أكبر شركة بأوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية، حيث تناول اللقاء إمكانية التعاون بين اسبورت إكسبو بمصر ومسئولي معرض فيبو.

وزير الشباب والرياضة يناقش استعداد معرض سبورتس إكسبو

ورحب وزير الشباب والرياضة بمسئولي المعرض الألماني خلال الاتصال، مضيفا إلى رغبتهم في التواجد بالشرق الأوسط وبخاصة مصر وذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث في تنظيم مصر لمعرض إكسبو بنسخته الأولى والذي لاقى تفاعلا كبيرا من العديد من الشركات والأندية والمستثمرين فى المجال الرياضي للمشاركة فى النسخة الثانية والتى من المقرر تنفيذها في مصر في فبراير 2024 المقبل.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو للمعارض الرياضية الدولية، فيتو

ولفت وزير الرياضة أنه من المتوقع مشاركة 200 مشارك في النسخة الثانية من سبورتس إكسبو ما بين أندية رياضية وشركات ومستثمرين فى المجال الرياضى والعديد اصحاب التوكيلات والأكاديميات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو للمعارض الرياضية الدولية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المعرض سيقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة ومنها تنفيذ أكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية بجانب تنفيذ أول " sport fashion show" بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض لتصل إلى ضعف النسخة الماضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه سوف يتم دعوة جميع الوزراء الشباب والرياضة العرب وكافة الهيئات العربية الرياضية الى المعرض بنسخته الثانية بالإضافة إلى عقد مؤتمر عربي أفريقي على هامش الفعاليات لبحث المستجدات على الساحة الرياضية العربية والافريقية مشيرا إلى أن النسخة الثانية من اسبورت اكسبو سيكون مهرجان الرياضة الأول والأكبر بالشرق الأوسط.

يذكر أن مؤتمر ومعرض "Sports Expo Egypt 2023" والذي نظم فى مصر بنسخته الأولى في فبراير الماضي قد شهد مشاركة عربية وإفريقية وتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة خلال أيام المعرض، كما ضم مجالات عديدة تنوعت ما بين عرض الأجهزة الرياضية المختلفة، ومستلزمات الملاعب بأنواعها، والمكملات الغذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية.