محافظ الشرقية: إنهاء أسباب الشكاوى الواردة بوسائل الإعلام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه دائم الاطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية وتوجية الجهات المعنية بفحصها وتوفير الحلول اللازمة لها وإخطار المواطن بنتيجة الفحص لخلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء على قضايا المجتمع حتى يتثنى الاضطلاع عليها ومعرفة كافة المشكلات والقيام بالتوجية بحلها.

قرية بنايوس مركز الزقازيق عائمة فى مياه الصرف

وفي هذا السياق وردًا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " قرية بنايوس بالزقازيق عائمة في مياه الصرف الصحي مما يعرض المواطنين لخطر الأمراض والأوبئة الخطيرة"،، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم تسليم محطة الرفع صرف صحي بقريتي بنايوس وكفر الحصر ودخولهما الخدمة وتم التسليم الجزئي لشبكة الإنحدار وجاري استكمال باقي الفراغات المتبقية من الشبكة بالقرية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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جزيرة عليوة يشكون من استمرار انقطاع الكهرباء

وشكوي أخري بعنوان " سكان جزيرة عليوة بالشرقية يشكون استمرار انقطاع الكهرباء" مما تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية،، أفادت رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية أن المنطقة محل الشكوى تستمد تغذيتها من مغذى الخضاروة (لوحة توزيع عليوة) ويتم فصل المغذي ساعة واحدة يوميًا من الساعه٢١ إلى الساعة ٢٢ طبقًا لبرنامج تخفيف الأحمال الوارد من رئاسة مجلس الوزراء ولا توجد اي إنقطاعات أخرى للكهرباء.

الإدارة المركزية للموارد المائى ترد

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان " في ظل أزمة الكهرباء.. أعمدة الإنارة في منطقة المنتزة بالزقازيق مضاءة ظهرًا الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية"، أفادت رئاسة حي أول الزقازيق، أنه تم إصلاح توقف الخلايا الضوئية التى تسببت فى إضاءة الأعمدة نهارا ولن تتكرر تلك الظاهرة مرة أخرى.

وأفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية بأنه بخصوص تضرر مزارعو قرية 27 الصالحية التابعة لمركز الحسينية من نقص مياه الري الأمر الذي أدى إلى جفاف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل، أنه تم تقسيم المياه بزمام محطة الرفع عن طريق الجمعيات الزراعية وباعتماد من المراقبة العامة بمدينة صان الحجر ويتم التنفيذ تحت إشراف هندسة ري فاقوس والحوض محل الشكوى يأتي دوره في المياه حسب تقسيم الجمعية يوم الجمعة من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ١٠ مساءًا علما بأن المياه تصل للحوض بوفرة والزراعات بحالة جيدة.