السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية: إنهاء أسباب الشكاوى الواردة بوسائل الإعلام

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد  الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية أنه دائم الاطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية وتوجية الجهات المعنية بفحصها وتوفير الحلول اللازمة لها وإخطار المواطن بنتيجة الفحص لخلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء على قضايا المجتمع حتى يتثنى الاضطلاع عليها ومعرفة كافة المشكلات والقيام  بالتوجية بحلها. 

تعليم الشرقية: لا شكاوى من تأخر توزيع أسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية

قرية بنايوس مركز الزقازيق عائمة فى مياه الصرف

وفي هذا السياق وردًا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية  تحت عنوان " قرية بنايوس بالزقازيق عائمة في مياه الصرف الصحي مما يعرض المواطنين لخطر الأمراض والأوبئة الخطيرة"،، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم تسليم محطة الرفع صرف صحي بقريتي بنايوس وكفر الحصر ودخولهما الخدمة وتم التسليم الجزئي لشبكة الإنحدار وجاري استكمال باقي الفراغات المتبقية من الشبكة  بالقرية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

Advertisements

جزيرة عليوة يشكون من استمرار انقطاع الكهرباء

وشكوي  أخري بعنوان " سكان جزيرة عليوة بالشرقية يشكون استمرار انقطاع الكهرباء" مما تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية،، أفادت رئاسة قطاعات كهرباء  الشرقية أن  المنطقة محل الشكوى تستمد تغذيتها من مغذى الخضاروة (لوحة توزيع عليوة) ويتم فصل المغذي ساعة واحدة يوميًا من الساعه٢١ إلى الساعة ٢٢ طبقًا لبرنامج تخفيف الأحمال الوارد من رئاسة مجلس الوزراء ولا توجد اي إنقطاعات أخرى للكهرباء.

محافظ الشرقية: حل شكاوى المواطنين المنشورة بالصحف

الإدارة المركزية للموارد المائى ترد 

واستجابة للشكوى المنشورة  تحت عنوان " في ظل أزمة الكهرباء.. أعمدة الإنارة في منطقة المنتزة بالزقازيق مضاءة ظهرًا  الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية"، أفادت رئاسة حي أول الزقازيق، أنه تم  إصلاح توقف الخلايا الضوئية التى تسببت فى إضاءة الأعمدة نهارا ولن تتكرر تلك الظاهرة مرة أخرى.

وأفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية بأنه بخصوص تضرر مزارعو قرية 27 الصالحية التابعة لمركز الحسينية من نقص مياه الري الأمر الذي أدى إلى جفاف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل، أنه تم تقسيم المياه بزمام محطة الرفع عن طريق الجمعيات الزراعية وباعتماد من المراقبة العامة بمدينة صان الحجر ويتم التنفيذ تحت إشراف هندسة ري فاقوس والحوض محل الشكوى يأتي دوره في المياه حسب تقسيم الجمعية يوم الجمعة من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ١٠ مساءًا علما بأن المياه تصل للحوض بوفرة والزراعات بحالة جيدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دائم الاضطلاع على الشكاوى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توفير الحلول اللازمة اخطار المواطن بنتيجة الفحص خلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذ معرفة كافة المشكلات

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: حل شكاوى المواطنين المنشورة بالصحف

تعليم الشرقية: لا شكاوى من تأخر توزيع أسئلة امتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب الثانوية

تعليم الشرقية: لا شكاوى من تأخر توزيع أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية

عمليات الشرقية: لا شكاوى من تأخر توزيع أسئلة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

تقارير: محمد صلاح يتمسك بالانتقال إلى اتحاد جدة وليفربول يريد عرضا ضخما

معاقبة نجمة منتخب إسبانيا بعد قبلة رئيس الاتحاد

منافسة شرسة لشراء حصة بالشرقية للدخان، وإبراهيم الإمبابي: نطالب الحكومة بالشفافية لضبط جنون الأسعار

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليورو في البنك المركزي

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

تفسير حلم الدعاء تحت المطر فى المنام وعلاقته بالدعاء المستجاب والخير الكثير

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

المزيد
الجريدة الرسمية