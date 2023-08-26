السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

هل ارتفعت؟، تعرّف على أسعار زيوت السيارات في مصر اليوم السبت 26 - 8 - 2023 (صور)

زيوت السيارات،فيتو
زيوت السيارات،فيتو

أسعار زيوت السيارات، شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن اسعار زيوت السيارات في السوق المصري، وما إذا كانت قد شهدت ارتفاعا أم انخفاضا؟ نظرا للارتفاع المستمر في أسعار السيارات خلال الفترات الحالية.

وأكدت مصادر مطلعة بإحدى شركات زيوت السيارات لـ “فيتو” أن هناك ثبات في الوقت الحالي لأسعار زيوت السيارات 2023، لافتة إلي أن أسعار زيوت السيارات تتغير بتغير سعر العملة، بالإضافة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في أسعار زيوت السيارات بالارتفاع دون انخفاض بسبب الأوضاع الحالية والأزمة الاقتصادية.

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احتياج السيارات إلى العديد من الصيانات الدورية 

 الجدير بالذكر أن السيارات تحتاج إلى العديد من الصيانات الدورية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأهمها تغيير الزيت فعندما يقطع سائقو السيارات 1000 كيلو يحتاجون إلى تغيير الزيت للمرة الأولى، والمرة الثانية  عندما يقطع 3 آلاف كيلومتر، والثالثة بعد مسافة 4 آلاف كيلومتر، والرابعة بعد مسافة 5 آلاف كيلومتر وبعد  قطع مسافة 7 آلاف كيلومتر يحتاج السائق لتغييره للمرة الخامسة، وفي المرة السادسة بعد مسافة 10 آلاف كيلومتر، لذلك يحرص السائق على متابعة أسعار الزيوت بصفة مستمرة بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار الزيوت.


ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار زيت السيارة :

أسعار زيوت السيارات في مصر 2023 بعد الزيادة الأخيرة:
سعر زيت التعاون 2023


بلغ سعر زيت one Extra 5w/40 نحو 900 جنيه لجالون 4 لترات، وعلبة لتر بـ 235 جنيهًا بينما سجل سعر زيت xpl 20w/50  نحو 425 جنيهًا لجالون 4 لترات وعلبة اللتر بـ110 جنيهات.

ووصل سعر زيت 5j 20w/50 إلى 325 جنيهًا لجالون 4 لترات والعلبة اللتر بـ85 جنيهافيما سجل سعر زيت SF 20w/50 نحو 285 جنيها للجالون، والعلبة بـ80 جنيها.


أسعار زيوت شل 2023

 


 

وتبدأ أسعار زيوت شل 2023 من 325 جنيها لشكل هيلكس ألترا 5 و/40 العبوة اللتر الواحد وتصل إلى 1195 جنيها للعبوة 4 لترات، كما تتضمن القائمة أسعار زيوت محركات بنزين أخرى مثل الترا 5 و/30 والترا 5 و/20 واتش اكس 8 بأنواعه المختلفة.


إكسون موبيل لعام 2023

 


 

وتأتي شركة إكسون موبيل مصر، بقائمة أسعار زيوت السيارات والشحومات والمنتجات الخاصة كالتالي:

تضمنت زيوت السيارات المعدنية والتخليقية بقرابة 19 نوع بعبوات بين 1 لتر إلى البراميل 208 لترات.

زيت السيارة موبيل 5 آلاف كيلو نوع سوبر XHP، العبوة الـ 4 لترات سعرها 355 جنيهًا، والـ 10 آلاف كيلو سعرها 750 جنيهًا.

زيت السيارة موبيل 5 آلاف كيلو، العبوة اللتر سعرها 82 جنيه، والـ 3 لترات سعرها 298 جنيهًا.

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