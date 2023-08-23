222 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار سيارات أيولوس A30 (صور)

تغيرات سعرية جديدة حدث فى اسعار سيارات أيولوس A30، موديل 2023 خلال شهر أغسطس الجارى ولذلك لزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض المصرية، وتصل قيمة الزيادة نحو 222 ألف جنيه وتعد زيادة كبيرة داخل السوق المصرى.

ونرصد في التقرير التالى اسعار ومواصفات سيارات أيولوس A30 التي شهدت ارتفاع كبير داخل السوق المصرى خلال شهر أغسطس لعام 2023 وهي كالتالي:



أسعار أيولوس A30

يصل سعر الفئة الوحيدة المتوفرة منها بسعر 855 ألف جنيه بدلاَ من 633 ألف جنيه بزيادة 222 ألف جنيه.

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مواصفات محرك أيولوس A30

زودت سيارات أيولوس A30 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر. كما ترتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات دبل كلتش. وتأتي السيارة جر أمامي ويمكنها الوصول لسرعة قصوى 190 كم في الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة

عدد 4 وسائد هوائية

وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق

و توزيع اليكتروني للفرامل

ونظام الثبات الإلكتروني

وأنظمة مساعدة الجر

ونظام قياس ضغط الإطارات

وتثبيت مقاعد للأطفال.

– تشغيل المحرك بالبصمة

– إمكانية وضع اختيار القيادة

– مصابيح led

– مصابيح نهارية led

– إضاءة المصابيح أوتوماتيك

– كاميرا خلفية

– فتحة سقف

– مقعد السائق كهربائيًا

– مقاعد من الجلد

– مكيف هواء

– مرايات كهربائية مزودة بخاصية التسخين،