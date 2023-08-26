السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل وزارة التموين بالأقصر: السوق الحضارية تسهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع

مدير مديرية التموين
مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر،فيتو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء سوق جملة متكاملة بمحافظة الأقصر؛ للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخرى أكثر انضباطية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية، للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا.

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وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن السوق الحضارية المتوقع إقامتها بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسهم في ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة والقضاء على حلقات التداول، بجانب الحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح صلاح، خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في الأقصر، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 380 ألف بطاقة يستفيد منها نحو مليون مواطن، يمثلون ما يقرب من 76% من سكان المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة لديها 475 تاجرا تموينيا و180 فرع جمعيتي، 45 منها بقرى "حياة كريمة"، ويجري حاليًا إجراء المعاينة لـ8 أخرى تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة يكفي 5 أشهر، حيث يتم ضخ نحو 4 آلاف طن من كافة الأصناف الأساسية شهريًا، لافتا إلى أنه يتم توفير نحو 1000 طن سكر و300 طن زيت و300 طن لكل من المكرونة والأرز بالمنافذ التموينية بجانب سلع أخرى.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 8 أفرع بالمحافظة و14 مجمعا استهلاكيا، بالإضافة إلى 3 سلاسل تجارية تابعة للقطاع الخاص، بجانب 296 ثلاجة لحوم.

ولفت صلاح إلى أن محافظة الأقصر بها 5 سيارات سلعية متنقلة تابعة لمشروع " عربيتي"، 4 منها حمولة 5 أطنان، وسيارة واحدة حمولة 1.5 طن، لصرف السلع التموينية، موضحا أنه يتم الدفع بالسيارات المتنقلة ذات الحمولة الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية والتي لا يوجد بها منافذ صرف سلع غذائية واستهلاكية.

وأوضح أن المخازن الاستراتيجية سعتها الاستيعابية تصل لنحو 20 ألف طن من السلع الغذائية، مؤكدًا أن توافر المخزونات الاستراتيجية يسهم في زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ.

وأكد صلاح تواصل الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار، حيث يتم إطلاق 10 حملات يوميًا بكافة أرجاء المحافظة، كاشفًا عن ضبط 50 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن المستهلكين وتداولها في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال عبدالرزاق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن جهود المديرية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 أسفرت عن ضبط 320 طنا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ودون فواتير، بالإضافة إلى دقيق وسلع مدعمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالأقصر تشارك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بفحص الشكاوى لحلها والمتابعة الدورية لكافة الأنشطة الغذائية وغير الغذائية.

 

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