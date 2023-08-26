مياه الشرقية: تنفيذ 200 نشاط توعوي بمشتول السوق

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لبروتوكولات التعاون المشتركة بين الشركة ومديرية التربية والتعليم وفرع ثقافة الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ 200 نشاط توعوي داخل عدد من المدارس وقصر ثقافة مشتول السوق

تنفيذ سياسة التوعية فى المدارس لترسيخ المفاهيم الصحيحة

وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإيمانًا من الشركة بالدور الكبير الذي تقوم به أنشطة التوعية في المدارس من ترسيخ مفاهيم التوعية لدى النشئ بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب التوعية بالقضايا البيئية وعلي رأسها التغيرات المناخية وتداعياتها.

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تنفيذ أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملات التوعوية بالمدارس اشتملت على تنفيذ أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية مثل ( السلم والثعبان - أرسم ولون - مسرح العرائس - الكروت - العجلة الدوارة - مهمة في الدور الرابع - قصة سلمي ) بجانب تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة للطلاب وشرح مفصل لفعاليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار( نقطة مياه = حياة) وكذلك التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لـ تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، مشيدًا بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع ثقافة الشرقية في نفيذ الندوات التوعوية والأنشطة التثقيفية لطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال العطلة الصيفية.

تنفيذ ندوة توعوية بقصر ثقافة أبو كبير

هذا وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

التعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه في نهاية الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوى على رسائل إرشادية وتوعوية.

تكثيف الندوات التوعوية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لـرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدًا بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.