السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

مياه الشرقية تنظم ندوات تثقيفية عن ترشيد الاستهلاك

مياه الشرقية:ندوات
مياه الشرقية:ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات والتمريض، فيتو

أكد المهندس  عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بتنفيذ ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات وأطقم التمريض والمواطنين على الوحدات الصحية بمدينة منشأة أبو عمر والقوافل الطبية المتنقلة بقرية سعود بمركز الحسينية وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

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تنفيذ ورشة عمل تعليم مبادئ السباكة 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة وبيان أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها ومخاطر إهدارها وكذلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بأفضل طرق التعامل مع شبكات الصرف الصحي كما تم التعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية وأضرارها على الصحة العامة للمواطنين.

 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

 

تطوير العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح 

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

ولفت إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة بمركز أولاد صقر بهدف حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

مياه الشرقية تنظم ندوات إرشادية بالتنسيق مع الصحة بههيا

تدريب العاملين على خطط الطوارئ 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

 

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة محافظة الشرقية رئيس مجلس ادارة المياة والصرف الصحى الشؤون الصحية تنفيذ ندوات تثقيفية الرائدات الريفيات أطقم التمريض

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