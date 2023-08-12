مياه الشرقية: تنفيذ دورة تدريبية عملية بكفر صقر

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتًا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة بمركز أولاد صقر بهدف حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

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تدريب العاملين على خطط الطوارئ

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

هذا وقد أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق خلال شهري يونيو ويوليو 2023 وذلك للمرور والتفتيش على المشتركين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربًا من إتباع الإجراءات القانونية أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 15 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب.

تحرير 10 محاضر مخالفة لشروط الترخيص

وتحرير 10 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد بالإضافة إلى تركيب 20 عداد مسبق الدفع جديد وبديل للمعطل ثم تحرير محاضر إهدار مياه الشرب بشوارع المدينة للمواطنين المخالفين تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن وذلك على رقم هاتف أرضي ١٢٥ / محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ / واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

بروتوكول موقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى

وقال أبو حلاوة إن تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني لتوصيل مياه الشرب بالمجان لـ 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز كفر صقر وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقري المركز وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.