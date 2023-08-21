مياه الشرقية: ندوة توعوية بقصر ثقافة أبوكبير

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

التعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه في نهاية الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتم توزيع مطبوعات تحتوى على رسائل إرشادية وتوعوية.

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تكثيف الندوات التوعوية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لـرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدًا بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الانتهاء من توصيل المياه لـ600 أسرة بالمجان

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذ للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعيات المجتمع المدنى تم الإنتهاء من توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه. وتم الانتهاء من توصيل عدد 367 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون المجتمع المدنى بقرى مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح وأولاد صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

توصيل المياه بالمجان بالزقازيق وأبوكبير

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ 233 وصلة مياه شرب بالمجان بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى للمستحقين بمركزي الزقازيق وأبو كبير، مشيرا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

بروتوكول بين الشركة والرى

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذ لبروتوكول التعاون بين الشركة والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية قام فريق التوعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بهندسة ري أبو حماد وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.