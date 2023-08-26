السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق، وذلك بسبب أغنية «أنت معفنة» التي تداولها رواد السوشيال ميديا وانتقدتها برامج التوك شو. 

وقال مصطفي كامل:"استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

وكان أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال علق على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “أنت معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “أنت معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا. 

Advertisements

مدير أعمال عمر كمال

وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنت معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي  أغنية جديدة رسمية  طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".

أزمة فيديو أنت معفنة 

كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا على حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”  منذ أيام  وعرضهما للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة. 

وطالب آخرون من نقابة المهن الموسيقية تحويل كل من حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بعد هذا التصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمال عمر كمال الدكتور محمد عبدالله الإعلاميين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل

مواد متعلقة

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

(انتي معفنة)، مفاجأة بشأن أزمة فيديو عمر كمال وحمو بيكا

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

ساويرس عن عدم حضور بوتين جنازة قائد فاجنر: خايف يتقال عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

الرياضة تستجيب لـ فيتو وتنهي أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة يد الزمالك من السعودية

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

طريقة حجز جديدة لتذاكر السكك الحديدية تعرف عليها

ننشر تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار السيراميك اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نيوكاسل مع ليفربول.. روما ضد ميلان.. اتحاد جدة أمام الهلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية