بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق، وذلك بسبب أغنية «أنت معفنة» التي تداولها رواد السوشيال ميديا وانتقدتها برامج التوك شو.

وقال مصطفي كامل:"استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

وكان أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال علق على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “أنت معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “أنت معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا.

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مدير أعمال عمر كمال

وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنت معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".

أزمة فيديو أنت معفنة

كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا على حسابه الشخصي عبر “فيس بوك” منذ أيام وعرضهما للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة.

وطالب آخرون من نقابة المهن الموسيقية تحويل كل من حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بعد هذا التصرف.