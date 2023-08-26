السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

معلومات عن القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، تضم ألفي جندي وأكثر من 100 طائرة

القاعدة الفرنسية
القاعدة الفرنسية في النيجر، فيتو

أصبح مستقبل  تواجد القوات الفرنسية في النيجر على المحك، خاصة بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم وتولى المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد.


التواجد العسكري الفرنسي في النيجر مهدد بسبب الانقلاب 

وبدأت التحركات ضد التواجد الفرنسي في النيجر، وذلك بعدما نظم آلاف المتظاهرين في نيامي مظاهرات أمام أكبر  قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة برحيل قوات باريس.

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وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية جوية في النيجر تحمل اسم القاعدة 101، والتي تتواجد بها قوات فرنسية وأمريكية بالإضافة إلى مقاتلات جوية.

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القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر 

وتعتبر  القاعدة الجوية 101  والتي تمتلكها فرنسا في النيجر، هي المحور الأساسي لعملياتها وهي تقع بالقرب من مطار "ديوري حماني" الدولي، وتعمل بمهمة مشتركة للقوات الأمريكية والفرنسية.

القاعدة الفرنسية في النيجر، فيتو 


وتضم القاعدة 101 قرابة 800 جندي أمريكي  و 1500 جندي فرنسي، وأفرادا من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمهام تدريبية عسكرية ومدنية.


ويوجد في القاعدة الفرنسية  101 طائرة بما في ذلك 8 طائرات مقاتلة من طراز (Mirage 2000D )، و4 طائرات بدون طيار مسلحة من طراز (MQ-9 Reaper )، وطائرة (Boeing C-135FR) للتزود بالوقود، وطائرة نقل عسكرية (Lockheed C-130 Hercules)، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر (Eurocopter Tiger)، وطائرات هليكوبتر عسكرية NH90.


وليس فقط القاعدة الفرنسية التي تتواجد في النيجر، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أيضا طائرات بدون طيار باستثمار قُدر بنحو 140 مليون دولار في منطقة أغاديز بالنيجر، تحت اسم "القاعدة الجوية 201" حيث تعد ثاني أكبر قاعدة أمريكية في إفريقيا، وأغلى قاعدة، كما تعمل كمركز رئيسي للاستخبارات والمراقبة، ويتمركز بها نحو ألف جندي.


القاعدة العسكرية الأمريكية في النيجر 

كما تغطي القاعدة الأميركية نحو 25 كيلومترًا مربعًا، وتستضيف أسطولا كاملا من المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) والطائرات بدون طيار (UCAVs)، وطائرات النقل ( MQ-9 Reapers ) و(C17).


ومنذ فبراير الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي مهمة تدريب جنود النيجر ولمدة ثلاث سنوات، بكتيبة من 50 إلى 100 جندي، بهدف توفير التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية.
يتواجد في النيجر أيضا نحو60 جنديا ألمانيا في المهمة الأوروبية.


إستونيا كانت أعلنت نيتها إعارة خمسة جنود لتلك المهمة قبل يوم واحد من الانقلاب.ويتمركز حاليا 350 جنديا إيطاليا كجزء من البعثة منذ عام 2018.
وأصبح الانقلاب العسكري  الذي حدث في النيجر هو الكابوس الذي يهدد تواجد القوات الفرنسية والأمريكية في ذلك البلد الإفريقي.

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