السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

جيش النيجر يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تدخل عسكري

جيش النيجر، فيتو
جيش النيجر، فيتو

وجه رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية موسى سالاو بارمو، اليوم السبت، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، تحسبا لأي تدخل عسكري محتمل من قبل  قوات الإيكواس.

 

تدخل عسكري محتمل من قبل قوات إيكواس في النيجر 

وهناك مخاوف دولية خاصة من دول جوار النيجر، من حدوث تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس في نيامي وهو ما يشكل تهديد على الأمن والسلم في المنطقة.


ويهدد التدخل العسكري في النيجر باندلاع حرب إقليمية خاصة، مع إعلان دولتي مالي وبوركينا فاسو أنهما سينضمان لنيامي في حال أي عدوان تتعرض له.

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ويوم الخميس الماضي، قال المجلس  العسكري الحاكم  في النيجر منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبًا إنه أجاز  لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر "في حال تعرَّضت لعدوان".
وأعلن المجلس العسكري في النيجر عن ذلك القرار في أعقاب زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.

 

وزارة الخارجية النيجيرية

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجيرية عمر إبراهيم سيدي بيانًا نقل فيه عن الوزيرين "ترحيبهما" بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخُّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".

وتجدر الإشارة إلى أن دولتي بوركينا فاسو ومالي تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكررة، يقودهما أيضًا ضباط استولوا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.


وبعد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في 26 يوليو، عبّر الحكَّام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.
وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصًا بعد تهديد وجّهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخُّل عسكريا ضد الانقلابين في النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد وجّهت الدولتان تحذيرًا لإكواس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما كرّرتاه الخميس على لساني وزيريهما.

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