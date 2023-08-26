النيجر تنفي أنباء مطالبتها سفراء 3 دول مغادرة أراضيها

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مصادر في النيجر أكدت أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول مطالبة المجلس العسكري في البلاد لسفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا بمغادرة نيامي.



حقيقة طرد السفراء في النيجر

وأكد المصدر أن المجلس العسكري طلب من السفير الفرنسي فقط مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة وهو ما رفضته باريس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية في النيجر عن إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، بعدما رفض طلب الوزارة باستدعائه لمقابلة مسئولي المجلس العسكري في النيجر، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليقها على هذا القرار إن المجلس العسكري لا يحق له طرد سفير باريس بنيامي.

ومن جانبها مفت نفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم السبت، أن السلطات النيجرية طلبت منها مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين الأراضي النيجرية.



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واشنطن تنفي تلقيها طلبا من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين

وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية إن "وزارة خارجية النيجر أبلغت الولايات المتحدة بأن صور الرسائل المتداولة على الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الشخصيات الدبلوماسية الأميركية للنيجر لم تصدر عن وزارة خارجية النيجر".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لم تتلق طلبا بهذا.

وفي وقت سابق تداولت أنباء حول قرار وزارة الخارجية في النيجر والذي يقتضي: “إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، والسفير النيجيري، محمد عثمان وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة”.

وأشار البيان، إلى أن القرار اتُّخذ على خلفية تصرفات الدولتين المخالفة لمصالح النيجر.

وأعلن قادة عسكريون في النيجر، يوم 27 يوليو الماضي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.

الخارجية الفرنسية تعلق على قرار المجلس العسكري في النيجر

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، على قرار المجلس العسكري في النيجر بإمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها أمس: "إن المجلس العسكري في النيجر لا يملك السلطة للمطالبة بمغادرة سفيرنا في نيامي". أكدت تقارير إعلامية، أن المجلس طلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



المجلس العسكري في النيجر يطالب السفير الفرنسي بالمغادرة

وذكر موقع العربية نت أن المجلس العسكري في النيجر، بأن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور.

وتجمع المئات من المواطنين في النيجر، أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.



وخلال الأيام الماضية وعقب الانقلاب الذي حدث في النيجر، تجمع المئات من المواطنين أمام سفارة باريس في نيامي، وذلك للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.