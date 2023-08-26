السبت 26 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

حرائق الغابات كابوس يهدد كندا ويتسبب في إخلاء مدينة كاملة فما القصة

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

حرائق الغابات، هي الكابوس الذي أصبح يهدد المدن والبلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، وبالأخص في دولة كندا التي تعرضت لحرائق عنيفة أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.


حرائق الغابات كابوس يهدد كندا 

ومن جانبها قالت السلطات في كندا في بيان صادر عنها  أن حرائق الغابات التي تعرضت لها الأقاليم الشمالية الغربية أرغمتها، على إخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها.

حرائق الغابات، فيتو 


وتجدر الإشارة إلى أن مدينة هاي ريفر هي منطقة يقطنها نحو 4 آلاف شخص وتقع على بحيرة "غريت سليف".
وطالبت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية المواطنين بمن في ذلك العمال الأساسيين بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار مزيد من التعليمات.

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وحذرت السلطات الكندية في بيانها:" أن أي شخص سيظل في هاي ريفر يتحمل المسؤولية عن نفسه... لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة".

https://twitter.com/AFP/status/1693976313839984919?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1693976313839984919%7Ctwgr%5Ef9663702d57f81a6906b2198c73f48ed1f2cd491%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vetogate.com%2F4957875


إجلاء الآلاف من كندا بسبب حرائق الغابات 

والجدير بالذكر أن كندا تشهد  أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق وفي الأيام القليلة الماضية اضطر أكثر من 50 ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم.

وقالت الحكومة في إشعار لاحق، إن خدمة البريد لعديد من المناطق في الأقاليم الشمالية الغربية تأثرت أيضًا بالحرائق.
وقامت فرق الإنقاذ في كندا بإجلاء ما يقرب من  30 ألف شخص وإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

حرائق الغابات، فيتو 

وفي السياق ذاته ذكر وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة، بوين ما،:"إن  الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".


وتسببت حرائق الغابات بالقرب من مدينة كيلونا في مقاطعة  بريتش كولومبيا غرب كندا في تدمير عدد كبير من المنازل مع إصدار الحكومة المحلية أمرًا بالإجلاء الجماعي.


ويستعد المسئولون في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، حيث يشتعل حوالي 370 حريقًا، لمزيد من عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة المتوقعة في الأيام المقبلة.

 

وقال جيسون برولوند رئيس مكافحة الحرائق في وست كيلونا - في مؤتمر صحفي أمس- "كافحنا الليلة الماضية بشدة لحماية مجتمعنا وصدر أمر الإخلاء في مدينة كيلونا الغربية، التي كانت مهددة بنيران مختلفة".

حالة الطوارئ الإقليمية في كندا بسبب حرائق الغابات 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بالمقاطعة ديفيد إيبي حالة الطوارئ الإقليمية، ودعا سكان المقاطعة إلى البقاء في حالة تأهب والاستماع إلى المسئولين المحليين واتباع أوامر الإخلاء.

 

ووفقًا لوزير إدارة الطوارئ بوين ما، فإن عدد الأشخاص الخاضعين لأمر الإخلاء في بريتش كولومبيا ارتفع من 4500 إلى 15 ألف شخص، وهناك 20 ألف شخص آخرين في حالة تأهب للإخلاء.
 

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