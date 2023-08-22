استمرار حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية لليوم السادس (فيديو)

لليوم السادس، أكدت السلطات المحلية في جزيرة تينيريفي الإسبانية، بأن حرائق الغابات مازالت مستمرة في الجزيرة، فيما تضرر أكثر من 7% من الجزيرة.

وأوضحت السلطات، مساء أمس الإثنين، أن الحريق الذي اندلع قبل 6 أيام، امتد إلى نحو 15 ألف هكتار في شمال وشمال شرق الجزيرة في جزر الكناري.

وقال مانويل ميراندا، عضو مجلس السياسة الإقليمية وإدارة الموارد المائية: "لن يكون الأمر سهلًا.. ولكننا نأمل في السيطرة على الحريق بالكامل في غضون الأيام المقبلة".

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مكافحة النيران

وقد شارك أكثر من 250 رجل إطفاء في مكافحة النيران، بحسب التقارير الرسمية.. وتحدثت فرق الإطفاء في تينيريفي عن "ليلة هادئة" بدون أي وقوع حوادث. وبعد الفجر، جرى إرسال 24 طائرة ومروحية إطفاء مجددًا. ووفقًا للسلطات، لم يدمر الحريق أي منازل، ولا توجد إصابات.

وبدورها، أعلنت رئيسة مجلس تينيريفي، روزا دافيلا، أنه سوف يستمر رفع أوامر الإجلاء بشكل تدريجي. ويقدر عدد الذي تم إجلاؤهم بـ13 ألف شخص. ونظرًا لأن أغلب الأشخاص الذين غادروا منازلهم أقاموا مع أقاربهم وأصدقائهم، فإن العدد المحدد غير معلوم. ولا يزال نحو ألف شخص يقيمون في مراكز الإيواء الطارئة حتى اليوم الثلاثاء.

أسوأ حرائق الغابات

وكان رئيس جزر الكناري فيرناندو كلافيخو قد تحدث عن أحد أسوأ حرائق الغابات في تينيريفي خلال الـ40 عامًا الماضية.

VIDEO: Firefighters on the Spanish island of Tenerife are still battling a wildfire that has burnt at least 14,900 hectares so far and caused more than 12,000 people to flee, according to local authorities. pic.twitter.com/WlUvrhlghx — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2023

كما زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، جزيرة تينيريفى، وأعلن أنها منطقة "كوارث" بسبب الحريق الذى لا يزال خارج السيطرة وقضى حتى الآن على حوالى 15 ألف هكتار، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الليل عمل أكثر من 380 فردًا على السيطرة على النيران، ويتم اليوم الثلاثاء 22 وسيلة جوية و610 رجال أمن من بينهم هؤلاء، 255 تدخلًا، و197 أمنًا، و40 لوجستيًا، و160 متطوعًا وجماعة بلدية.

يوم صعب

أما وزير السياسة الإقليمية لحكومة جزر الكنارى، مانويل ميراندا، فقد أشار إلى أنه كان يومًا "صعبًا"، مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح الخفيفة "المتغيرة" التي تسببت في إعادة تشغيل المصادر التى تم التحكم فيها مسبقًا فى بعض المناطق.

فيما أراد الملك فيليبي السادس إرسال دعمه لسكان الجزيرة، وأعرب عن "قلقه البالغ" ورغبته في السفر إلى تينيريفي "في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت ممثلة تحالف جزر الكنارى، كريستينا فاليدو.

وأصابت الحرائق التى اندلعت فى جزيرة تينيريفى الإسبانية حوالى 8 محميات طبيعية فى المنطقة بأضرار، بما فيها منتزه تيد الوطنى، الذى يعد من أهم المحميات الطبيعية فى إسبانيا، وتسببت النيران فى اضرار جسيمة للتراث الطبيعى من الحيوانات والناتبات والمناظر الطبيعة للعديد من المناطق المحمية فى الجزيرة.

أسوأ موجة حرائق للغابات

وكانت السلطات المحلية فى إسبانيا أعلنت أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات فى تاريخها، حيث أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل مهمة رجال الإطفاء صعبة للغاية للسيطرة وإخماد الحرائق فى جزيرة تينيريفى بجزر الكناري.

وأعلن رئيس حكومة جزر الكنارى الإسبانية فيرناندو كلابيخو فى وقت سابق أن حرائق الغابات طالت ما يقرب من خمسة آلاف هكتار من المناطق الطبيعية فى جزيرة تينيريفى بجزر الكنارى، وهو ما يعادل نحو سبعة آلاف ملعب كرة قدم.

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