مع فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل، إرشادات للطلاب خلال عملية التسجيل، وخبير تربوي يقدم 10 نصائح ذهبية

فتح موقع تنسيق الجامعات مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، أمس الأربعاء، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 /8 /2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28 /8/ 2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وتتيح فيتو للطلاب رابط موقع التنسيق الرسمي للتسجيل من خلال الرابط التالي

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مدة تقليل الاغتراب

فرصة طلبات تقليل الاغتراب متاحة أمام الطلاب لمدة 5 أيام، وليست هناك فرصة ثانية، والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب.

تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية

كما تتاح فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) حتى يوم الإثنين الموافق 28/ 8/ 2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

نصائح لطلاب الثانوية العامة في تقليل الاغتراب المرحلة الثانية 2023

ومن جانبه قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين قرروا التحويل من كلية إلى أخرى، وجاءت النصائح كالتالي:

1. فتح باب التحويل فرصة ذهبية لجميع الطلاب لانتقاء الكلية التي يرغبون فيها بثقة بعد معرفتهم الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات.

2. لوجت لك علوم أو زراعة بلاش تحول إلى آداب أقسام عادية.

3.لو جت لك كلية معينة لا تتعجل بالتحويل إلى كلية أخرى إلا بعد استشارة أكثر من شخص لهم علاقة بالموضوع واجماعهم على أن هذه الكلية بها مشكلات، أما سؤال فرد واحد فقط عن الكلية وقد يكون هذا الشخص مر بخبرة سلبية متصلة بها والاستجابة له فهذا أمر خطأ لأنه ليس معيار وقد تكون هناك خبرات إيجابية لأفراد آخرين.

4. بلاش تحول من كلية إلى كلية بدعوى أن هذه الكلية صعبة، مفيش حاجة اسمها كلية صعبة وكلية سهلة في حاجة اسمها طالب مش عايز يبذل جهد.

5. لو عايز تحول من كلية إلى كلية بدعوى أنها ستوفر لك فرصة عمل أفضل، أعلم أن مفيش كلية في مصر تضمن لك فرصة عمل، وأي وظيفة تعتمد على اجتهاد وتمنيتك لذاتك وتوفيق الله عز وجل.

6.لو جت لك علوم أو أداب بلاش تحول إلى تربية طفولة( اتخرج من علوم أو أداب ثم اعمل دبلوم تربوي ستحصل على شهادة تعادل خريج كلية التربية القسم العام الخاص بمدرسي المرحلة الثانوية ( سواء في مواد العلمي أو مواد الأدبي).

7. الطلاب الذين كانوا يطمحون في كلية معينة ولم تأت لهم نتيجة لوقوعهم في خطأ أثناء كتابة الرغبات هذه فرصة ذهبية لتعديل رغباتك والتحويل إلى الكلية التي ترغب فيها.

8. ما تحول من كليتك إلى كلية أقل جدا عن مجموعك ما دام لا يوجد أي عيب جوهرى في كليتك.

9. انظر جيدا إلى تنسيق الأعوام السابقة ولماذا توجد كليات معينة دائما تقبل من حدود دنيا قليلة وحاول الإبتعاد عنها لأنه أكيد توجد أسباب لذلك.

10. أعلم أن الكلية أو الجامعة ليست نهاية المطاف وأن المستقبل والرزق لا يرتبط بها ولكن خذ بالأسباب

