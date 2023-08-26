زاهي حواس يوضح أبرز الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمدينة بولينج جرين بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إننا نبحث الآن عن هرم الملك «حوني » في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.

الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة

وأوضح "حواس" تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك "تتي" وجبانة جسر المدير.

كما عثرت البعثة علي مقبرة "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة الي العثور علي مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب،وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، ورد "حواس" علي محاولات تزييف التاريخ المصري والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

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وكان عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أكد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وأكد حواس خلال المحاضرة التي ألقاها بمتحف بور بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضرها ٢٠٠٠ شخص داخل وخارج المتحف، أن مصر سوف تفتتح قريبا أضخم مشروعا أثريا سياحيا في القرن ٢١ وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

وأوضح حواس أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر، وقدم الأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر.

وأعلن حواس أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

دور شرطة الأثار في حماية الأماكن الأثرية

وكان عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أشاد بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية في مصر.

واستنكر "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار أفتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

تحويل الأهرامات إلى متحف مفتوح

وشدد حواس على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.