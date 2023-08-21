الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

زاهي حواس يعلن موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

الدكتور زاهي حواس،فيتو
الدكتور زاهي حواس،فيتو

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وأكد حواس خلال المحاضرة التي ألقاها بمتحف بور بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضرها ٢٠٠٠ شخص داخل وخارج المتحف، أن مصر سوف تفتتح قريبا أضخم مشروعا أثريا سياحيا في القرن ٢١ وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

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اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

وأوضح حواس أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر، وقدم الأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر.

وأعلن حواس أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

دور شرطة الأثار في حماية الأماكن الأثرية 

وكان عالم الآثار  المصرية الدكتور  زاهي حواس أشاد بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية في مصر.


واستنكر "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار أفتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

 

تحويل الأهرامات إلى متحف مفتوح

وشدد حواس على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.

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