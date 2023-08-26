السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال جديد يضرب دولة عربية

زلزال يضرب العراق،
زلزال يضرب العراق، فيتو

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب محافظة السليمانية في العراق.

 

زلزال يضرب العراق 

وذكرت الأرصاد الجوية والزلازل في السليمانية، في بيان صادر عنها اليوم، أن "زلزالا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر هز شمال غرب السليمانية بالقرب من سلسلة جبال (بيره مكرون) عند الساعة 6:31 صباح اليوم".

ووقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات وعلى مسافة 25 كيلومترا من مركز مدينة السليمانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة كوتاباتو الجنوبية في الفلبين، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.

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زلزال قوي يضرب الفلبين 

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل في البيان الصادر عنه، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9 كيلومترات وكان مركزها يقع على بعد 9 كيلومترات من جنوب غرب بلدة سورالا، محذرا من احتمال وقوع توابع زلزالية وخسائر مادية عقب الزلزال.

وفي السياق ذاته كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن رصد  زلزالًا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل  جزيرة هونشو اليابانية.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها سجلت الهزات الأرضية على بعد 115 كلم إلى الشرق من مدينة يامادا الواقعة في الجزء الشمالي من الجزيرة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف شخص. وكانت البؤرة بعمق 35 كيلومترًا.

ولم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في أعقاب الزلزال. كما لم يسجل وقوع أي دمار أو ضحايا بشرية جراء الهزات.

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة هونشو هي أكبر جزر اليابان التي تقع فيها العاصمة طوكيو ومعظم المدن اليابانية الكبرى.

ومنذ وقوع زلزال تركيا المدمر الذي وقع في مطلع شهر فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل الآلاف في أنقرة ودمشق، وتتعرض القارة الآسيوية لهزات متكررة.

وتخشى العديد من دول العالم تكرار سيناريو زلزال تركيا المدمر الذي وقع في فبراير.

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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب الفلبين

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب قرب سواحل اليابان

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