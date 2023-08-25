زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب قرب سواحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصدها زلزالًا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل جزيرة هونشو اليابانية.

وحسب بيانات الهيئة، سجلت الهزات الأرضية عند الساعة 22:48 مساء الخميس حسب توقيت UTC (يتطابق مع توقيت غرينيتش) أو 7:48 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكانت بؤرة الزلزال على بعد 115 كلم إلى الشرق من مدينة يامادا الواقعة في الجزء الشمالي من الجزيرة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف شخص.وكانت البؤرة بعمق 35 كيلومترًا.

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ولم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في أعقاب الزلزال.

كما لم يسجل وقوع أي دمار أو ضحايا بشرية جراء الهزات.

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة هونشو هي أكبر جزر اليابان التي تقع فيها العاصمة طوكيو ومعظم المدن اليابانية الكبرى.

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